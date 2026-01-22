|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 січ, 2026 15:46
🔋🔌🐈Ірпінська КОТельня: тепло, світло і 14 котів
Мешканка мікрорайону Синергія під час тривалих відключень електроенергії відкрила двері своєї оселі для сусідів. Каже, зараз треба гуртуватися. А у її квартирі тепло, є світло і чотирнадцять котів.
«Можна зігрітися, зарядити гаджети. Вхід безкоштовний, чай теж. Тіскання 14 котів — безцінно! Вкусняхи для них вітаються», — написала дівчина у Threads.
Ірпінь тримається на таких людях.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31314
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 16:14
это она зря: армия соседей, игнорирующих коммуналку и счета по 100 грн, подадут на нее в суд за то, что чай невкусный и недостаточно тепло
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 760
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 16:57
smdtranz написав:
это она зря: армия соседей, игнорирующих коммуналку и счета по 100 грн, подадут на нее в суд за то, что чай невкусный и недостаточно тепло
а еще (по аналогии с бизнес-точками в жилых подъездах) что ее посетители - загаживают/затаптывают/мусорят в подъезде и мешают порядочным жильцам своей ходьбой/шумом...
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 876
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|