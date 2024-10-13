|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:37
gonzo написав: Bolt написав: ihorsic написав:
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
Я трічних навіть трохи прикупив.Типа під 18,5 річних, але фактично менше.
у якого брокера 3річні в наявності?
У Сенса по 17.85%
2
1
