Madera написав:Хотів дізнатися у відвідувачів форуму у чому принципова відмінність ОВДП по спец.пропозиії від ІНЖУР, а також гнучкий фікс ICU від інших облігацій. На перший погляд прибутковість схожа, мождивість продати теж, невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
Відсутність спреду. У ICU понижена дохідність на 237424, у Інжура ринкова на 238281. Посил однаковий - сьогодні купив, завтра продав і ти вже в плюсі.
Madera написав:невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
Всё так. И у этого "тільки" немаленькая ЦА, которая раньше в частности мгновенно выкупала первого числа все ОВГЗ, у которых до погашения оставалось меньше двух месяцев (хотя говорят, что и на это староверов ещё хватает).
Кстати, тому спецпредложению уже почти две недели и почему-то никто не спрашивает в чём тут навар ИНЖУР. А ведь вопрос интересный. Про ICU выше его обсуждали, но у "фикса" механизм навара очевиден - в отщипывании себе 1% доходности, причём уже в момент продажи бумаги клиенту. А ИНЖУР этот фактор себе убрал...
moveton написав:Кстати, тому спецпредложению уже почти две недели и почему-то никто не спрашивает в чём тут навар ИНЖУР.
Вони там у коментарях пишуть, що розглядають цей продукт як промо з метою заманити народ і постригти на інших продуктах. На багато простіше продати ще один продукт вже дійсному клієнту, ніж залучити нового. Втім, здається, що торгувати у Дії було б не менш ефективно і менш збитково, але чомусь не торгують.
Колапсу Інжура як фонду фін. Інтернет чекає, здається, з моменту його заснування (вже 15 років). Так, депозитарій живе окремо від брокера, фонду і т.д. - клієнти Фрідома вже перевірили, на скільки це допомагає...
Для свиней з пропозицією є проблема у тому, що, на відміну від ICU, напряму можна зайти лише за свої. Може хтось і вміє переливати КЛ обхідними шляхами у промислових масштабах, але таких хряків явно меншість.
klug написав:Колапсу Інжура як фонду фін. Інтернет чекає, здається, з моменту його заснування (вже 15 років). Так, депозитарій живе окремо від брокера, фонду і т.д. - клієнти Фрідома вже перевірили, на скільки це допомагає...
Что именно проверили? Что наше любимое государство может по желанию своей левой пятки блокнуть любого? Ну может. А почему Инжуровскому ДУ под этот каток попасть шансов больше, чем любому другому украинскому? Держать ЦБ не в украинском оно в целом очень правильно (до сих пор добровольно-принудительно хранящие акции международных компаний в Сенсе подтвердят), но это уже совсем в другую тему и другие бумаги.