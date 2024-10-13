RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:01

  V2 написав:
  ihorsic написав:Ну що ставку знизили. Чекаємо змін і по ОВДП

Вже кілька днів, як понизили на очікуваннях.
Особливо по "довгих" ОВДП.

Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6. :evil:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:57

Скоро підрівняють думаю))
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:01

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6.

Так как же попадала, если цену оставил на том же месте? Арифметически невозможно :wink: Вот у Журжия действительно упала доходность и BID и ASK, поэтому спред сохранился в пару грн (в пропорции к сроку бумаги, конечно. До 03.11.2027 уже почти 7 грн. Но оно и раньше так было).
