Що мінфін і НБУ не діють злагоджено. ИМХО НБУ мав би робити % на депозитні сертифікати трохи (на 0.5-0.25) нижчі, ніж по ОВДП, щоб всі бажаючі (банки, люди, бізнес) несли гроші на ОВДП, а не йому. І уж точно не мав би давати крутити "вічний двигун" як був в 2021, тобто кредит мав бути б дорожчим, ніж ОВДП...
moveton написав:Минфин не имеет права свободно занимать у НБУ?
Дюрі-бачі написав:Мене досі дивує, що в нас була ставка 15.5%, а по ОВДП платили 17-18%
moveton написав:Так что именно-то?
Я потерялся. Процент по депосертификату уже был и остался меньше, чем по ОВГЗ. Удивление в том, что меньше на 2%, а надо на 0.5%? Так от такого, вроде, наоборот, становится интереснее в НБУ деньги нести.
Дюрі-бачі написав:В нас обілікова ставка 15% (була 15.5%), при цьому деп. сертифікати були 19%., зараз не знайшов інформацію по чому вони. ИМХО саме тому в нас мінфіну доводиться платити за ОВДП 17-18%, а не 15-16%...
Странно, а сам НБУ думает, что платил по сертификатам 15.5%. Теперь понизил до 15%. Может и должен был, наоборот, поднять до 17%, чтобы удивления от такого огромного разрыва с доходностью по ОВГЗ не возникало.