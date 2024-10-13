Додано: Суб 31 січ, 2026 15:35

won написав: Ну дуже просто - мається ввиду для нових покупок, із-за більшого спреду. Для куплених раніше, ще при меншім спреді, то при незмінному темпі дельти біду між днями дохідність дійсно не впала. Ну дуже просто - мається ввиду для нових покупок, із-за більшого спреду. Для куплених раніше, ще при меншім спреді, то при незмінному темпі дельти біду між днями дохідність дійсно не впала.

won написав: Але хто це держе паперу від покупки і до виплати?) Але хто це держе паперу від покупки і до виплати?)

Bolt написав: А, що можна якось інакше ще на них заробити, крім відсотків? А, що можна якось інакше ще на них заробити, крім відсотків?

никак со спредом не связана. Она происходит из текущей цены бумаги и будущих выплат её эмитента. Поэтому доходностей у любой бумаги две: ASK и BID. Вон, Приват их прямо. Как я этот противоречивый сумбур понял, в отличие от Журжия, Сенс себя не обижал и доходность BID не уменьшал. Т.е. ему остаются одинаково доходными что ранее купленные бумаги, что те, которые он купит теперь. Поэтому не вижу повода за Сенс огорчаться.А навар от покупки у Сенса и продажи ему потом - это уже. Она от спреда, разумеется, зависит, но говорили же о доходности. Кстати, по тем бумагам, что были куплены раньше, прибыльность от такой продажи тоже не упала (BID же, хоть и не упал, но и не вырос же). Просто не возросла. Так и раньше не возрастала же. А новые можно и у кого-то другого покупать, если вдруг Сенс стал не люб.Нуу, если не считать спецпредложений со спредом в пределах двух копеек и РЕПО выкупа в NovaPay и Freedom24, я всегда держал Может что-то от этого и упускал.В теории можно. Вон, BTC Broker уже даже простой и сравнительно дешёвый механизм для этого предоставляет без традиционных почтовых переписок через брокера и может и нотариуса. Нужно только найти лоха, который задорого купит