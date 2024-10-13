Додано: Суб 31 січ, 2026 20:41

busypit написав: И если инвестор, вложившийся накануне (за день, неделю, месяц-два до изменения учетной ставки на 50 б.п., а рыночной стоимости денег на все 100 б.п. не может зафиксировать ни одного из этих пунктов, а вынужден все без остатка подарить брокеру/диллеру и/или держать до погашения бумаги - это очень, очень, очееееень странно (и это еще очень мягко сказано).

Никакой философии. Просто констатация факта, что, странно или нет, но для ОВГЗ пока что принято, что 1% годовых спред - это ещё по божески и Сенс своим ужасным двукратным расширением спреда даже добавочной жадности от нормы не проявил. Кому много, может пойти на IBKR и пробовать покупать украинские ОВГЗ там. В Украине пока что единственный аналог IBKR для ОВГЗ - это карманная биржа у BTC Broker с комисом 0.1% (со сделки, а не годовых) с каждого участника и могут хоть даром раздавать. Т.е., если спред остаётся чисто на уплату комисов, то уже на трёхмесячных бумагах должен бы получаться меньше, чем у "ненормально жадных дилеров". По факту там даже номинальный спред даже на длинных бумагах больше, чем у дилеров, а к нему ещё комис нужно приплюсовать. Такой вот у нас рынок.