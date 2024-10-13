|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:12
la9 написав: Navegantes написав: la9 написав:
Колеги, підкажіть по Гнучкому ФІКСу, бо раніше не стикався ні з ним ні з достроковим продажем в ICU і щось не розумію…
Якщо брати його днів на 50 +/-, яка моя вигода, як порахувати?
Чи розглядати якісь інші, звичайні на цей строк?
По формулі рахується, XNPV
1040.97 грн буде ціна 06/02, через 50 днів (28 березня) - 1062.34 грн. На 0.42-0.43 грн щоденне зростання ціни
Тобто, на 100К це 96 шт (99 933,12)
Умовно 28.03 брокер викупить десь по цій ціні: 96 * 1062,34 = 101 984,64.
Профіт 101 984,64 - 99 933,12 = 2051,52
Приблизно, так?
Так, одна поправка - 28/03 субота, тому продажа або напередодні, або в понеділок
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 09:43
Добрый день. Еще по фиксу. Какая будет прибыль, если фикс держать на этапе выплаты купона и цена бумаги упадет после выплаты купона
Додано: Пон 09 лют, 2026 09:52
Алексей77 написав:Добрый день. Еще по фиксу. Какая будет прибыль, если фикс держать на этапе выплаты купона и цена бумаги упадет после выплаты купона
Примерно такая же, как и без выплат.
Додано: Пон 09 лют, 2026 09:55
Кащей написав:
Алексей77 написав:Добрый день. Еще по фиксу. Какая будет прибыль, если фикс держать на этапе выплаты купона и цена бумаги упадет после выплаты купона
Примерно такая же, как и без выплат.
Если реинвестировать этот купон не забыть
Это автоматически не происходит.
Додано: Пон 09 лют, 2026 10:56
Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:55
moveton написав: Кащей написав:
Алексей77 написав:Добрый день. Еще по фиксу. Какая будет прибыль, если фикс держать на этапе выплаты купона и цена бумаги упадет после выплаты купона
Примерно такая же, как и без выплат.
Если реинвестировать этот купон не забыть
Это автоматически не происходит.
Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:02
Добрый день. Вопрос о рисках по ОВГЗ через Приват.
При погашении ОВГЗ, купленных через Приват средства зачисляются на счет в Привате. Куда будут зачислены средства от ОВГЗ, если к моменту погашения ОВГЗ банк окажется под управлением ФГВФО? Не попадут ли они в банк-банкрот и в общую грантированную сумму возврата через ФГВФО?
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:14
Алексей77 написав:
Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?
Купон по Фіксу 85.50 грн. Буде у вас, наприклад, 100 шт на 24/06/26, отримаєте 8550 грн. Номінал ви отримаєте, якщо будете тримати до погашення, або при достроковому продажі (1000 грн + НКД на дату продажу)
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:23
Камикадзе написав:
Добрый день. Вопрос о рисках по ОВГЗ через Приват.
При погашении ОВГЗ, купленных через Приват средства зачисляются на счет в Привате. Куда будут зачислены средства от ОВГЗ, если к моменту погашения ОВГЗ банк окажется под управлением ФГВФО? Не попадут ли они в банк-банкрот и в общую грантированную сумму возврата через ФГВФО?
И да и нет. Скорее всего попадут в банк, но не попадут в сумму для возврата ФГВФЛ. В контексте Сенса обсуждали
, но вряд ли для Привата какой-то другой закон.
А уже есть план всё таки обанкротить Приват?
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:42
moveton
Приват большой, кто ж его обанкротит )) Вопрос теоретический
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
...
6. Обмеження, встановлене пунктом 1 частини п’ятої цієї статті, не поширюється на зобов’язання банку щодо:
...
5) виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;
Спасибо, исчерпывающий ответ
