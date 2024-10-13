Алексей77 написав:Я правильно понимаю что в день выплаты купона по Фиксу я получу выплату дохода на счет в ИСУ сумму=(1000+КУПОН) - Цена ФИКСа (на момент его покупки)? Ну и плюс номинал в 1000 грн.?
Купон по Фіксу 85.50 грн. Буде у вас, наприклад, 100 шт на 24/06/26, отримаєте 8550 грн. Номінал ви отримаєте, якщо будете тримати до погашення, або при достроковому продажі (1000 грн + НКД на дату продажу)
Т.е можно купить фикс перед выплатой купона и получить на след. день купон 85.5 грн на каждую облигацию? т.е. фикс ничем не отличается от обычной облигации? При этом есть существенный плюс в виде малой маржы покупки-продажи?
Це і є звичайна облігація. Коли ІКУ запускав цей Фікс його дохідність була значно нижчою за аналогічні папери у інших брокерів, але фішка полягала у відсутності спреду. Сьогодні купили, завтра продали і ви в плюсі. Перед виплатою купона (23/06/26) Фікс коштуватиме 1 100,61 грн, купон 24/06 ви отримаєте 85,50грн. 25/06 можете продати по 1015,97 грн. Цифри, звісно ж, надані за умови що ІКУ збереже 16% по Фіксу, що не є гарантованим.
mogicanin1986 написав:Це замість селфі буде тепер для купівлі ОВДП в Дії?
Судя по первоисточнику, не вместо, а альтернативный способ создания и использования ДияПидписа. Неужели и работать будет? Мне в каком-то приложении относительно недавно предлагало данные заграна через NFC загрузить. Как я смартфон с заграном ни крутил, так ничего и не произошло.
Сподіваюсь що буде таки працювати, бо для мене пройти це селфі в Дії ще той квест, хоча в додатках банків проходив швидко
Ну вот и получили покращення. Селфи не отменили, но перед ним добавили ещё обязательные этапы сканирования паспорта: вначале оптически, потом через NFC. Чтобы точно ни у кого не получилось. Думать, что предыдущую версию квеста, наоборот, облегчат, было очень наивно.
Це разова операція (сканування документу, NFC, селфі, код) під час створення Дії-підпису, як я зрозумів. Потім, коли потрібно буде скористатися Дія-підписом, достатньо буде лише ввести код. На практиці поки не перевіряв, ще старий підпис діє.
Ну как разово. После окончания действия старой подписи и потом периодически, когда Дие в очередной раз захочется решить, что подписи больше нет. И без этого кина не будет совсем. Я отцу и для прошлой процедуры с трудом подобрал смартфон, где Дия согласилась всё пройти, а не выдавать невнятные ошибки. И NFC на этом смартфоне нет, хотя это довольно новый Samsung.
P.S. Конечно, есть шанс, что теперь разрешили создавать подпись с одного смартфона, а пользоваться с другого. Но подозреваю, что всё по старому: где заводил, только там и можно пользоваться, причём аппарата с активированной подписью у одного человека может быть не больше одного.