Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:42
Ой+ написав:
Трирічні з 16,79% дадуть абсолютний дохід більший ніж на 3,8 р. під 13,36%. То чого інтерес до довгострокових вищий?
Годы идут, этот вопрос продолжают задавать. ISIN у этих долгих-то какой? Вангую, что он в списке бенчмарков
есть или скоро появится. У банков хорошо в этом плане ясновидение прокачано.
moveton
