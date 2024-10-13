RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок ОВДП
Вів 17 лют, 2026 11:58

  VASH написав:Щодо введених обмежень від Портмоне – вчора намагався поповнити рахунок у ІКУ на 29999грн не пропускає, пише «Транзакцію відхилено. Обмеження системи. Зверніться до служби Portmone.com». Поступово зменьшував суму, пустило тільки 15000грн. Сьогодні намагався повторити – відхилено.
Так що обмеження від Портмоне суттєво ускладнює наші можливості.

Странно. Был же разговор, что можно две транзакции с карты. Тогда 2*15k ещё можно считать за 30к. Но должно было вторую пустить. Это точно первая с этой карты в этом месяце?

В принципе, как в контексте этой темы, что 30к, что 15к уже погоды не делают. Всем покупать Соледар. Специально же на него спред снизили.
moveton
Вів 17 лют, 2026 12:13

  moveton написав:В принципе, как в контексте этой темы, что 30к, что 15к уже погоды не делают.

klug
Вів 17 лют, 2026 12:36

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Это точно первая с этой карты в этом месяце?

VASH
Вів 17 лют, 2026 12:48

  VASH написав:
  moveton написав:Это точно первая с этой карты в этом месяце?

Точно


ukr0014959
Вів 17 лют, 2026 13:02

Re: Ринок ОВДП

Madera
Вів 17 лют, 2026 13:38

Re: Ринок ОВДП

  Madera написав:Як банки чи налогова бачать джерело поповнення банківського рахунку після продажу ОВДП, які не підлягають оподаткуванню, від грошей, які надійшли від продажу якихось інших активів?

Какая-то жуткая каша, а не вопрос. Для начала, "джерело поповнення банківського рахунку після продажу ОВДП" - такого понятия не существует. Есть отдельно операция продажи бумаг с зачислением на брокерский счёт. Её только брокер и видит, это его личная кухня. Есть СЭП с брокерского счёта произвольной суммы на личный банковский счёт. Тут уже не важно откуда на нём взялись деньги и банк видит только плательщика (ICU), сумму и назначение платежа "Перерах.доходу,що не оподатковується,від опер з ФІ згРозп№РГКФ-...від...р.таГД №БО-...від...р, без ПДВ" (опускаю кучку буквоцифирок, которые у каждого будут свои).

А налоговая вообще ничего из этого не видит, это банковcкая тайна. Отчётность в налоговую (результат которой потом в справке о доходах появляется) брокер тоже делает, но это совсем другая песня.
moveton
Вів 17 лют, 2026 13:51

  VASH написав:Щодо введених обмежень від Портмоне – вчора намагався поповнити рахунок у ІКУ на 29999грн не пропускає, пише «Транзакцію відхилено. Обмеження системи. Зверніться до служби Portmone.com». Поступово зменьшував суму, пустило тільки 15000грн. Сьогодні намагався повторити – відхилено.
Так що обмеження від Портмоне суттєво ускладнює наші можливості.

Вчора закидав два рази з різних карток одного банку кожний переказ через Портмоне по 29999 грн
mogicanin1986
Вів 17 лют, 2026 14:04

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Всем покупать Соледар

В п24 рекомендував би UA4000230809 з уні.
Ой+
Вів 17 лют, 2026 14:23

  Ой+ написав:
  moveton написав:Всем покупать Соледар

В п24 рекомендував би UA4000230809 з уні.

Нуу, если цель покупать именно в п24, то может быть. Для справки: по UA4000230809 сегодня в Привате спред 1.63 гр. По Соледару в ICU - 0.51 грн. Хотя у Соледара до погашения гораздо дальше. Другой вопрос, что такой спред - это тоже акция, только официально не объявленная.
moveton
Вів 17 лют, 2026 14:37

moveton Зараз нечасто випадає можливість задіяти КЛ і навіть спред в конкретному випадку не потрібен.
Ой+
