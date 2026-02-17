hxbbgaf написав:То вбивство мотивації в людей, які сидять в окопах і яких не відпускають звідти роками, що б не сталося, коли вони бачать оцей натовп блатних і приблатньонних мужиків, і розуміють, що мають вмирати і калічитись за них!
Ви скількох військових спитали що вони про то думають? А може серед тих черг були й військові, хто у відпустці?
Може, і були, але навряд з бойових частин. Он жінка одна розповідала, сина вже кілька років не відпускають, 2 поранення, а зараз впала і травмувалась і все одно не відпускають. Отакі реалії. У тих, що сидять в окопах, не спиатаєш, хіба що якщо поряд з ними сидіти. Але це і так зрозуміло, я не в окопі, але мене це все вибішує, уявляю, показати той сюжет з натовпом за квітами людині, що з купою поранень сидить в окопі по 20-градусному морозу, доки крадії вкрали навіть грілки.
Що за виклики, куди вони їдуть, особливо вночі, коли комендантська година і людей на вулицях нема, левова доля злочинності вулична, вночі вона зараз практично нульова. Хіба що побутовий мордобій десь станеться, та й те набагато рідше, бо півкраїни закордоном, хтось воює, хтось ухиляється, теж навряд буде викликати, і т.д. Це все і так зрозуміло! От коли в вас останній раз щось крали? Раніше постійно, в мене останній раз роки 3 тому вкрали 100 баксів, я написав заяву, так менти її навіть не зареєстрували. Отака робота. Ой не треба про порядок на дорогах, його в нас не було ніколи, навіть коли ми взагалі були на 3-му місці в світі за кількістю ментів. І коли от того п'яного покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. решти позбавили. Воно все не працює, вся система корупційна!
Ясно, ви ні з ким з військових не спілкуєтесь і нікого не питали. Просто вирішили за них висловити свою авторитетну думку сидячи на таблєтках що самі собі прописали
Ясно, ви ні з ким з військових не спілкуєтесь і нікого не питали. Просто вирішили за них висловити свою авторитетну думку сидячи на таблєтках що самі собі прописали
То думаєте, вони скажуть так, це добре, це просто ОК, що ми тут обморожуємось без грілок і гинемо за рекордний натовп блатних заброньованих, що стоять у чергах і скупляють дорожезні квіти для своїх коханок (кажуть, деякі букети коштують десятки тисяч гривень)?