|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:33
Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 729
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:50
Всюдиносапхайчик написав:
Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|19878
|
|
|0
|19414
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|24687
|
|