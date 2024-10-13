|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 лют, 2026 10:09
VASH написав:Якщо поповнити особистий рахунок у ІКУ за реквізитами кредитними коштами картки Універсальна від Привату, чи буде комісія?
Звичайно. 4%
vadymbanker
Повідомлень: 1053
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
Додано: Чет 26 лют, 2026 12:28
klug написав:valera29071982
У персональних даних шмоно що пише у полі "максимальна сума надходжень на місяць"?
До 60 тыс.грн
valera29071982
Повідомлень: 2
З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
