Чет 26 лют, 2026 10:09

Re: Ринок ОВДП

VASH написав:Якщо поповнити особистий рахунок у ІКУ за реквізитами кредитними коштами картки Універсальна від Привату, чи буде комісія?
Звичайно. 4%
Чет 26 лют, 2026 12:28

  klug написав:valera29071982
У персональних даних шмоно що пише у полі "максимальна сума надходжень на місяць"?

До 60 тыс.грн
