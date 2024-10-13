Додано: Чет 26 лют, 2026 20:23

mogicanin1986 написав: У мене теж 60 тис грн Макс сума надходжень в Моно, але один раз з ОВДП зайшло в місяць 103 тис в минулому році,поки питань не було. Але якщо нема білого доходу то краще достроково продати частинами на різні банки, імхо У мене теж 60 тис грн Макс сума надходжень в Моно, але один раз з ОВДП зайшло в місяць 103 тис в минулому році,поки питань не було. Але якщо нема білого доходу то краще достроково продати частинами на різні банки, імхо

Инструкция от НБУ разрешает превышение до трёх раз. Но тут такая пограничная сумма, что всяко может быть. Можно и раздробить, хотя это НБУ как раз запрещаетА ещё можно сумму в анкете увеличить. На суммах в 100-200к Моня не параноик и готов верить. У меня безработная жена на днях обновляла у Мони анкету и честно указала, что домохозяйка и своей зарплаты не имеет. Теперь у неё приложение показывает: "Не работает, обеспечивается семьёй. Доход после налогов: 100к. Максимальная сумма поступлений в месяц: 200к". Никто никаких справок, что семья может так обеспечивать, не требовал. Вот если погашение больше 400к за раз, тогда справки попросят обязательно, а до 200к в месяц - это, в общем, мелочи.