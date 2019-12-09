Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
klug написав:Команда професіоналів чомусь вирішила, що у новому реєстрі буде більше атрибутів, ніж лише факт наявності рахунку. Щоб зрозуміти чи є для цього підстави на даний момент, потрібно опрацювати тих 104 сторінки (я поки не подужав)
Я даже не вижу смысла это делать самому. Это условие для SEPA уже давно в СМИ обсосано и везде упоминали что будет только реестр наличия счетов без раскрытия финансовых операций. Т.е. всё, что поменяется - и физикам без ФОП будет при открытии нового счёта сообщаться, что нужно чуть подождать, пока этот счёт налоговая себе тоже зарегистрирует. Поэтому может что-то в финмоне и усилят и будут складывать, но пока для этого основы нет и не намечается.
Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня. Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.
ФОП - это тоже физик. Оно УЖЕ работает. Сейчас занимает в пределах часа. Как ФОП с кучей счетов физика в разных банках и периодически открывающий новые говорю - напрягает минимально. И даже когда налоговая была менее автоматизированной и нужно было ждать её следующего рабочего дня, в общем было поскольку постольку. Замечал разве что во времена валютной карусели, когда регистрировался в куче банков и из за этого ожидания не мог сразу после подписания договора с банком уже открывать депозит. А если сайт прям настолько сомнительный, что нужно под него новую карту открывать, то лишнее время подумать перед оплатой - это даже правильно
Это из области сразу судить за изнасилование, раз аппарат имеется. Разговор идёт о небольшом приведении банковской деятельности к европейской. Насколько я знаю, в Европе банковскую тайну конкретных транзакций пока никто не отменял.
Hotab написав:moveton Я не клієнт Революта (може колись буду) , але .. А що у нього з нажаблюванням ерекціі на клієнта? Ви давали йому якісь свої доходи до того як юзати його? Він вас знає як порядного клієнта? Чи йому все одно, і він ерегує на всіх?
Я из регов этого года и гонять начал недавно. При реге Револют не спросил вообще ничего и явных лимитов нигде не прописал. И даже первый трансфер пролетел со свистом и на вход и на выход, хотя он сильно превышал 3к евро. А вот на второй аналогичной суммы и источника он уже попросил пояснений и застрял с их чтением. Может потом и полегче будет.
Для сравнения: Paysera изначально влепила лимит на исходящие около 3к евро в месяц и для поднятия понадобились доки о доходах и интервью, но в общем произошло быстро. После этого каждый крупный (порог нигде не прописан, но похоже, что тоже около 3к евро) трансфер в любом направлении блокирует и просит пояснительные доки, но рассматривает их в течение дня и моими всегда удовлетворялось.
Сенс Банк уведомил о разрыве отношений. Проблема в том, что в этом банке у меня размещены долларовые ОВДП. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией: какие варианты дальнейших действий возможны и как обычно решается вопрос с ОВДП в таком случае?
Правильно, про финмон пишем в тему о ОВГЗ, а про ОВГЗ сюда
Не сталкивался, но я бы начал с письма в их ДУ не против ли они перевести бумаги. По-идее, должно произойти. Можно ещё просто счёт выплат изменить на другой банк, не меняя ДУ, но тогда при выплатах будет, как минимум, комис за SWIFT. В зависимости от стоимости бумаг это может оказаться дороже.
Именно это видео крайне сомнительной пользы. От формулировки "Комісії зменшиться, а не з'їдатимуть частину суми" посмеялся. Комиссия в любом случае "з'їдатиме частину суми", если она не нулевая. Вопрос только будет ли она фиксированой или пропорциональной сумме. Кстати, первый вариант на малых суммах может быть и дороже.
Дальше они типа собираются развенчивать мифы, но почему-то тоже твердят сказку, что с введением реестра счетов исчезнет банковская тайна и все операции начнут отслеживаться глобально, а не только в рамках одного банка, как сейчас.
Міф номер два. За кожен переказ треба буде звітувати. Ні, перекази між родичами, друзями, знайомими - це нормально.
Вот друзьям и знакомым, если они не родственники в пределах второй степени родства - это не миф. За это уже получатель обязан заплатить 23% и показать в ежегодной декларации о доходах физика. Не думаю, что отменят.
Вишенка на торте: встроенная реклама криптообменника в том числе для перевода денег между странами. И ни слова, как такое поступление фиата пояснять финмону. Типа, такой класссный обменник, что по его операциям вопросов у финмона не возникает? Меня терзают смутные сомнения
Держфінмоніторингом у період з серпня по грудень 2025 року досліджувалися фінансові операції по більш ніж 29 000 рахунків, проведених за участю 80 276 фізичних осіб. Зокрема, проведені фінансові операції пов’язані із вчиненням дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів отриманих, попередньо, злочинним шляхом. Під час проведення аналітичного дослідження великої кількості фінансових потоків встановлено, що грошові кошти на загальну суму 30,81 млрд грн використано як інструментарій у легалізації злочинних схем.
У когось є розуміння, як Держшмоніторинг отримав доступ до операцій за 29к рахунками? Чи 29к - це лише ті рахунку, що їм передали банки як явно кримінальні? Типу, погоничі дропів не розуміють, як працює система і заливають грошима, поки не заблочать? Так то виходить більше ляма на рахунок за 4 міс, тобто близько 250к грн/міс