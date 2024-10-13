|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 бер, 2026 18:57
spiridonwot написав:
Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії.
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 689
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:23
Navegantes написав: spiridonwot написав:
Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії.
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|22046
|
|
|0
|21564
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|26784
|
|