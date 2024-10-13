RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:42

Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 22.07.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:57

  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(

onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Navegantes
 
Повідомлень: 689
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:23

  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)

Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 22.07.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
