Додано: Сер 04 бер, 2026 19:33

Hotab написав: Американська субмарина потопила іранський ваєнний корабль



https://www.facebook.com/share/r/16VaQf ... tid=wwXIfr Американська субмарина потопила іранський ваєнний корабль

однієї

СлабЭнько, слабЭнько))) Кучніше треба працювати)) Ось так:5 кораблів пошкоджені у результатіатаки БПЛА на Новоросійськ (у ніч на 02.03.26). Серед цих кораблів 2 носія калібрів (один з них фрегат класу "Адмірал Григорович). Інші кораблі - суттєво пошкоджений морський тральщик "Валентин Пікуль", а також "Єйск" і "Касімов".Доповнення:В результате атаки БПЛА на Новороссийскую бухту была поражена средняя надстройка российского фрегата "Адмирал Эссен" – данные OSINTВ результате удара произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки и предназначенных для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.Среди пораженных элементов корабельной электроники – комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который используется для обнаружения радиолокационного излучения противника и постановки активных радиопомех.Кроме того, повреждения получили радары подсветки целей МР-90 "Орех", которые входят в состав системы наведения корабельного зенитного ракетного комплекса и обеспечивают подсветку воздушных целей на финальном участке полета ракет.Также обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар корабля "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первоначальной радиолокационной картины для систем управления боем.В общем, фрегат – теперь хлам.Также в результате атаки БПЛА в Новороссийске была поражена кормовая часть российского ракетного катера проекта 1241 "Молния".В этой части корабля расположены главные двигатели и кормовое машинное отделение, обеспечивающее работу силовой установки катера.Кроме того, в кормовой зоне находятся две 30 мм артиллерийские установки АК-630М, предназначенные для ближней противовоздушной обороны и поражения малоразмерных целей.Также в этой части размещены дизель-генераторы, обеспечивающие электропитание корабельных систем, и служебные помещения экипажа, в том числе столовая личного состава.На ЧФ рф оставалось всего два РК пр. 1241 «Молния» - это «Р-60» (введен в строй в 1987 г) и Р-239 «Набережные Челны» (1989)