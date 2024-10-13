RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1087108810891090
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:42

Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.07.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:57

  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Navegantes
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:23

  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)

Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.07.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:47

  spiridonwot написав:
  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)

Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.


У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Navegantes
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:52

  Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки

Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.07.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:59

  spiridonwot написав:
  Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки

Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?


Я надавав Привату, питань не виникало.
Navegantes
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:16

  spiridonwot написав:Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?

Думаю, что много, кто пробовал. Принимают, куда они денутся, хотя и любят изначально просить договор о конкретной операции. Могут быть только варианты какую именно из справок передавать. С Моней я в первый раз случайно угадал, а во-второй отправил им только "виписку з ICU про операції з цінними паперами", а они мне сказали, что нужен ещё и (а может и только его достаточно) "звіт торговця". Сенсу даже не помню что из ICU отправлял, но тоже угадал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6713
З нами з: 23.03.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
  #<1 ... 1087108810891090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 22061
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 21579
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 26803
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10897)
04.03.2026 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.