Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 бер, 2026 18:57
spiridonwot написав:
Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії.
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Navegantes
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:23
spiridonwot написав:
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
spiridonwot
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:47
spiridonwot написав:
Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Navegantes
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:52
Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
spiridonwot
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:59
spiridonwot написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
Я надавав Привату, питань не виникало.
Navegantes
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:16
spiridonwot написав:
Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
Думаю, что много, кто пробовал. Принимают, куда они денутся, хотя и любят изначально просить договор о конкретной операции. Могут быть только варианты какую именно из справок передавать. С Моней я в первый раз случайно угадал, а во-второй отправил им только "виписку з ICU про операції з цінними паперами", а они мне сказали, что нужен ещё и (а может и только его достаточно) "звіт торговця". Сенсу даже не помню что из ICU отправлял, но тоже угадал.
moveton
