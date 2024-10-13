RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1088108910901091>
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:42

Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.07.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:57

  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Navegantes
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:23

  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)

Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.07.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:47

  spiridonwot написав:
  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії. :(


onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)

Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.


У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Navegantes
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:52

  Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки

Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.07.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:59

  spiridonwot написав:
  Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки

Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?


Я надавав Привату, питань не виникало.
Navegantes
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:16

  spiridonwot написав:Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?

Думаю, что много, кто пробовал. Принимают, куда они денутся, хотя и любят изначально просить договор о конкретной операции. Могут быть только варианты какую именно из справок передавать. С Моней я в первый раз случайно угадал, а во-второй отправил им только "виписку з ICU про операції з цінними паперами", а они мне сказали, что нужен ещё и (а может и только его достаточно) "звіт торговця". Сенсу даже не помню что из ICU отправлял, но тоже угадал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6716
З нами з: 23.03.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:01

Re: Ринок ОВДП

Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє. Раніше формував окремі папки за кожним папером там збирав все від платіжних інструкцій на придбання, до зарахування грошей від продажу. Досить нудна робота.
VASH
 
Повідомлень: 827
З нами з: 26.10.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:10

Re: Ринок ОВДП

З такою дохідністю з валютних ОВДП треба потихеньку виходити. Питання лише куди?
ihorsic
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:17

  ihorsic написав:З такою дохідністю з валютних ОВДП треба потихеньку виходити. Питання лише куди?

В смысле так много более высокодоходных вариантов, что тяжело выбрать? Или цель выхода в том, чтобы Минфин заплакал от уменьшения спроса и начал поднимать доходность? Тогда в общем без разницы куда.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6716
З нами з: 23.03.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
  #<1 ... 1088108910901091>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 22075
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 21604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 26821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10902)
04.03.2026 22:34
ПриватБанк (5281)
04.03.2026 22:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.