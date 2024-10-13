|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 бер, 2026 18:57
spiridonwot написав:
Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії.
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:23
Navegantes написав: spiridonwot написав:
Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії.
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:47
spiridonwot написав: Navegantes написав: spiridonwot написав:
Добрий вечір. Підкажіть, якщо я в ICU зробив покупку і продаж паперів, де я можу знайти документи за конкретною угодою? Сенс одразу на пошту скидав. А тут не можу ніде знайти. Бачу можливість сформувати звіт, усіляки довідки і т.д. Але документів за угодою нема ні в додатку, ні у веб версії.
onboarding.online.icu - розділ "Документи/Звіти" - "Брокерський звіт" (в ньому деталі конкретної угоди)
Я ж написав, мені не потрібний звіт з деталями угоди. Мені потрібні документи, наприклад, договір купівлі-продажу, на конкретну операцію, що відбулася.
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:52
Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:59
spiridonwot написав: Navegantes написав:
У них немає договорів купівлі-продажу. Лише брокерський звіт та виписки
Зрозуміло, дякую. Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
Я надавав Привату, питань не виникало.
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:16
spiridonwot написав:
Чи пробував хтось надавати такий звіт банківській установі підчас запиту походження коштів на підтвердження операції з продажу цінних паперів та виводу коштів на рахунок після цього?
Думаю, что много, кто пробовал. Принимают, куда они денутся, хотя и любят изначально просить договор о конкретной операции. Могут быть только варианты какую именно из справок передавать. С Моней я в первый раз случайно угадал, а во-второй отправил им только "виписку з ICU про операції з цінними паперами", а они мне сказали, что нужен ещё и (а может и только его достаточно) "звіт торговця". Сенсу даже не помню что из ICU отправлял, но тоже угадал.
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:01
Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє. Раніше формував окремі папки за кожним папером там збирав все від платіжних інструкцій на придбання, до зарахування грошей від продажу. Досить нудна робота.
З такою дохідністю з валютних ОВДП треба потихеньку виходити. Питання лише куди?
ihorsic написав:
З такою дохідністю з валютних ОВДП треба потихеньку виходити. Питання лише куди?
В смысле так много более высокодоходных вариантов, что тяжело выбрать? Или цель выхода в том, чтобы Минфин заплакал от уменьшения спроса и начал поднимать доходность? Тогда в общем без разницы куда.
