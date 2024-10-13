|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:25
moveton
я рахував, бо є досвід минулого року, а ще є деяке розачарування, бо на початку 2025 все було значно цікавіше. Входив у короткочасні овдп з погашенням у жовтні 2025 (купон по 89 грн). Заходив при курсі 42.0, а погашення було приблизно 41.8 грн.
Це надихнуло на продовження цієї історії.
Так от, восени 2025 входив у річні овдп при умовних 41.8-42.0 з купоном 81.75
вже не памятаю відсоткову ставку від продавця, але мабуть не менше 16%.
На сьогодні, при курсі 44.44 (приват) я ще маю плюс, але на середину квітня, якщо доляр вийде за 45.15 я вже у мінусі.
Загалом, дійсно якщо до 42 додати 16%, то у жовтні 2026 точка беззбиткового інвестування 48.72
Сподіваюсь, що доляр не вийде за цей рівень.
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:30
moveton
чув, шо фінмони різних банків наче нормально відносяться до погашення овдп та вивода грошей з ICU, бо для них це білі гроші, але стосовно суми більше 400к не чув взагалі не від кого коментів.
Якщо є власний досвід у кого, розкажіть.
