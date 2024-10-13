|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:25
moveton
я рахував, бо є досвід минулого року, а ще є деяке розачарування, бо на початку 2025 все було значно цікавіше. Входив у короткочасні овдп з погашенням у жовтні 2025 (купон по 89 грн). Заходив при курсі 42.0, а погашення було приблизно 41.8 грн.
Це надихнуло на продовження цієї історії.
Так от, восени 2025 входив у річні овдп при умовних 41.8-42.0 з купоном 81.75
вже не памятаю відсоткову ставку від продавця, але мабуть не менше 16%.
На сьогодні, при курсі 44.44 (приват) я ще маю плюс, але на середину квітня, якщо доляр вийде за 45.15 я вже у мінусі.
Загалом, дійсно якщо до 42 додати 16%, то у жовтні 2026 точка беззбиткового інвестування 48.72
Сподіваюсь, що доляр не вийде за цей рівень.
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:30
moveton
чув, шо фінмони різних банків наче нормально відносяться до погашення овдп та вивода грошей з ICU, бо для них це білі гроші, але стосовно суми більше 400к не чув взагалі не від кого коментів.
Якщо є власний досвід у кого, розкажіть.
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:13
Та отож. В довгу стає стрьомно грати. Долар росте а % по ОВДП падають. Але хто не ризикує той не п'є.....
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:38
чув, шо фінмони різних банків наче нормально відносяться до погашення овдп та вивода грошей з ICU, бо для них це білі гроші, але стосовно суми більше 400к не чув взагалі не від кого коментів.
Якщо є власний досвід у кого, розкажіть.
Тут уже неоднократно делились в том числе буквально парой страниц назад. Про белые деньги - это сразу сказка. Мне такую в Привате втюхивали в 2021 году. Не в том плане, что я им показал брокерский отчёт и они поэтому радостно согласились, что деньги белые, а: "За деньги с депозита у нас же вы у нас ОВГЗ не купите потому, что мы у вас справку о их происхождении не спрашивали. Вот если бы деньги были от погашения предыдущих ОВГЗ, тогда вы бы прошли финмон перед покупкой и мы бы согласились, что деньги после погашения тоже белые".
Ну а сейчас относятся именно нормально, т.е., в отличие от крипты, не сразу объявляют террористом. Если сумма достаточно крупная, чтобы триггернуть финмон (сколько это в гривнах банк произвольно определяет сам и держит принцип определения в секрете), то требуют, как минимум, брокерский отчёт, что у ICU тоже проведена такая выплата и справку о доходах на сумму покупки бумаг возраста не более чем (количество лет зависит от того, как принято у конкретного финмона).
Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:31
moveton
Зрозуміло.
А чи може хтось має досвід користування екосистемою ICU?
я маю на увазі АвангардБанк.
Можливо там не має зайвих питань?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:47
Товариство, а при надходженні коштів від брокера Глобус теж так нервово реагує, як і при спробі перекинути на нього копійочку? Вирішив на скромну суму заокруглити баланс: не хотіли випускати, дзвонили, вимагали договір з брокером
При входе мелких сумм от ICU вопросов не было. При переводе в ICU действительно попросили договор. Приняли его быстро (где-то в течение часа уже пришёл ответ, что теперь пожалуйста). Правда, я с тех пор так и не сподобился проверить, что действительно стало можно. По Глобусу у меня поток обычно в обратную сторону.
Схоже питання: як реагує Альянс на такі надходження, може у когось був досвід? Я з нього поки лише виводив - питань не було. Не люблю доводити, що не верблюд.
Уже не первый месяц гашу кредитку Альянса из ICU. Тоже без вопросов. Вот из Альянса переводить в ICU не пробовал. Возможно, будет при входе крупных сумм. Во всяком случае Моня у меня спрашивал в т.ч. и договор с брокером, когда на его еПидтримку на крупные суммы ОВГЗ гасились. Дело житейское.
Альянс, можна заДіяти?
