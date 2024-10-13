Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:08
24589 написав: won написав:
А які з компаній обеспечують продаж і викуп довгострочних облігацій (з термінами погашень від 2029 до 2052 років)?
2029 є багато в кого, а далі це ж здається непублічні випуски, їх вам не продадуть. вони тримаються НБУ/Укрфінжитло
То нащо ж іх випускають...🤦♂️
По поводу нбу - то він сам іх випускає, сам і держе? А який прикол? Ну тобто як в цьому ланцюжку створяться нові гроші? Внаслідок якої економічної діяльності?
Чи це - банальна емісія грошей, просто шоб виглядало не так топорно? То все одно топорно.
Додано: Суб 21 бер, 2026 16:17
won написав:
По поводу нбу - то він сам іх випускає, сам і держе?
НБУ облигации не выпускает. Ему-то зачем? Он сам может денег напечатать сколько захочет.
Додано: Суб 21 бер, 2026 17:41
won написав: 24589 написав: won написав:
А які з компаній обеспечують продаж і викуп довгострочних облігацій (з термінами погашень від 2029 до 2052 років)?
2029 є багато в кого, а далі це ж здається непублічні випуски, їх вам не продадуть. вони тримаються НБУ/Укрфінжитло
То нащо ж іх випускають...🤦♂️
По поводу нбу - то він сам іх випускає, сам і держе? А який прикол? Ну тобто як в цьому ланцюжку створяться нові гроші? Внаслідок якої економічної діяльності?
Чи це - банальна емісія грошей, просто шоб виглядало не так топорно? То все одно топорно.
мінфін таким чином позичає у НБУ. емітент – мінфін, тримає – НБУ.
Додано: Суб 21 бер, 2026 21:08
24589 написав:
панове, купував хтось в ОТП Банку обліги?) як вам співпраця?
А конфіскують мадяри гроші на вході чи вже у вигляді куплених ЦП?
won написав:
По поводу нбу - то він сам іх випускає, сам і держе? А який прикол?
🤦♂️
Додано: Суб 21 бер, 2026 22:13
24589 написав:
мінфін таким чином позичає у НБУ. емітент – мінфін, тримає – НБУ.
Ясно, ліва рука з правої кишені перекладає у ліву. Таке шось... А ці всі цяцьки хоч якийсь толк в економіці дають? Не через роздачу єБаків, а реальний? Ні.
Шо за брєд - шоб нбу держав овдп...🤦♂️
А ше - то це виходить, мінфін насправді печатає гроші, бо це ж він роздає ці облігації. Печатний станок. От би собі там робить, овдпшок собі би понавипускать...
Ну і повертаючись до початкового питання: чи є хоч якісь варіанти закупитись ОВДП з погашеннями в 2030-2052 роках?
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:57
won написав: 24589 написав:
мінфін таким чином позичає у НБУ. емітент – мінфін, тримає – НБУ.
Ясно, ліва рука з правої кишені перекладає у ліву. Таке шось... А ці всі цяцьки хоч якийсь толк в економіці дають? Не через роздачу єБаків, а реальний? Ні.
Шо за брєд - шоб нбу держав овдп...🤦♂️
А ше - то це виходить, мінфін насправді печатає гроші, бо це ж він роздає ці облігації. Печатний станок. От би собі там робить, овдпшок собі би понавипускать...
Ну і повертаючись до початкового питання: чи є хоч якісь варіанти закупитись ОВДП з погашеннями в 2030-2052 роках?
Довгі ОВДП з погашенням 2030+ і до 2052 року були випущені для докапіталізації банків, державних компаній, тощо. На ринку їх немає, на них немає попиту, з ними ніхто не працює, вони нікому не цікаві, можливо, окрім Вас.
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:16
Всюдиносапхайчик написав:
Довгі ОВДП з погашенням 2030+ і до 2052 року були випущені для докапіталізації банків, державних компаній, тощо. На ринку їх немає, на них немає попиту, з ними ніхто не працює, вони нікому не цікаві, можливо, окрім Вас.
Шкода. Там є нормальні варіанти з дохідністю в районі 15% річних. Більшість, звісно, по 6-8% річних, але є й перспективні. Щоб "взяв і забув" - не перевкладатись кожні пару років у нові папери. Довгострок інвестиція. Я думаю, це було б потрібно багатьом. Це б мало попит.
Виходить, держава сама відділяє людей від можливості стратегічного довгострокового інвестування у себе, не допускаючи такі папери на ринок.
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:52
won написав: Всюдиносапхайчик написав:
Довгі ОВДП з погашенням 2030+ і до 2052 року були випущені для докапіталізації банків, державних компаній, тощо. На ринку їх немає, на них немає попиту, з ними ніхто не працює, вони нікому не цікаві, можливо, окрім Вас.
Шкода. Там є нормальні варіанти з дохідністю в районі 15% річних. Більшість, звісно, по 6-8% річних, але є й перспективні. Щоб "взяв і забув" - не перевкладатись кожні пару років у нові папери. Довгострок інвестиція. Я думаю, це було б потрібно багатьом. Це б мало попит.
Виходить, держава сама відділяє людей від можливості стратегічного довгострокового інвестування у себе, не допускаючи такі папери на ринок.
Ви днем з вогнем не знайдете людей, які б хотіли вкласти кошти під 15 % у 10+ річні ОВДП з виплатою купону раз в рік і по яким немає вторинного ринку. Пошукайте на біржах ПФТС, Перспектива чи була коли-небудь угода з такими паперами.
Додано: Нед 22 бер, 2026 12:06
Navegantes написав:
Ви днем з вогнем не знайдете людей
won написав: Всюдиносапхайчик написав:
Довгі ОВДП з погашенням 2030+ і до 2052 року були випущені для докапіталізації банків, державних компаній, тощо. На ринку їх немає, на них немає попиту, з ними ніхто не працює
Шкода. Там є нормальні варіанти з дохідністю в районі 15% річних. Більшість, звісно, по 6-8% річних, але є й перспективні. Щоб "взяв і забув" - не перевкладатись кожні пару років у нові папери. Довгострок інвестиція. Я думаю, це було б потрібно багатьом. Це б мало попит.
Виходить, держава сама відділяє людей від можливості стратегічного довгострокового інвестування у себе, не допускаючи такі папери на ринок.
, які б хотіли вкласти кошти під 15 % у 10+ річні ОВДП з виплатою купону раз в рік і по яким немає вторинного ринку
.
Виділене - причина підкресленого.
Це те, про що я й казав: була б держава дала у вільний обіг такі папери (2030-2052), був би і вторинний ринок. А був би вторинний ринок - був би і попит, були б угоди.
Тож повертаємось до початку: держава свідомо не дає такі папери людям, щоб дати заробити і нам, і щоб держава отримала потрібні їй кошти. Сама в себе не вірить, значить, раз заставляє брати ці папери лише держструктурам, і не видає на руки людям. Шкода.
