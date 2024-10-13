Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 10:27

won
При здійсненні докапіталізації держава (Мінфін) не змушує нікого брати ці ц/п, вона отримує частку в капіталі в обмін на ц/п (в цьому вся сутність операції), і по мірі їхнього часткового погашення та купонних виплат докапіталізований бізнес отримує живі гроші.

В усіх цих Постановочних (під кожен випуск є Постанова уряду) ц/п є невизначеність щодо майбутніх ринкових % ставок (не купон, купон часто фіксований, хоча і не завжди) чи обмінного курсу і якби хтось спробував скласти ціну на довгі ОВДП, у них би нічого не вийшло. Математично порахувати можна що завгодно, економічного сенсу буде небагато в такому розрахунку. З огляду на це, покупець / продавець не можуть бути впевненими щодо справедливості ціни, бо надто довгі ц/п і забагато припущень.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 735
З нами з: 05.03.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:00

А что там по электронному декларированию - там вроде бы опять гайки закручивают. Или ОВГЗ-шники могут не переживать???
asti
 
Повідомлень: 4597
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:44

  asti написав:А что там по электронному декларированию - там вроде бы опять гайки закручивают. Или ОВГЗ-шники могут не переживать???

Что именно закручивают? По ОВГЗ и так всё в налоговую отчитывается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:46

Колеги, а хто працює по ОВДП з Інжур? Які відгуки, нюанси?
la9
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 02.07.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:01

  la9 написав:Колеги, а хто працює по ОВДП з Інжур? Які відгуки, нюанси?

Дилер, как дилер. СЭПом деньги заводятся, им же выводятся. Это дело обычное. Основных нюанса два:
1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах;
2) Ассортимент бумаг не особенно большой, но по тем, что есть, цены для клиента лучшие на рынке, как ASK, так и BID.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:36

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах;

Это как? Они - не субъект фин мониторинга?
la9
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 02.07.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:41

  la9 написав:
  moveton написав:1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах;

Это как? Они - не субъект фин мониторинга?

Вот так. Оказывается, так тоже можно и даже нужно. https://www.inzhur.reit/handbook секция "Про оплати":
Чи перевіряє Inzhur джерела доходів? А банк, який пропускатиме платіжку?

Джерело походження доходів може перевірити тільки банк, через який буде проходити платіж.

❗️Але є виключення: якщо ти маєш належність до PEP (політично значущі особи). Для категорії інвесторів-PEPів на купівлю більше 400 тисяч грн потрібно буде надати підтвердження джерел походження коштів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 28420
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 27839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 32969
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

