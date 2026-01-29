Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 05:04

  ЛАД написав:И я уже напоминал о Северодонецком съезде.
Это тоже "приехали из России?

А ви не знали? Все це приїхало звідти.
Там жеш мер мацкви виступав, плюс наші сєпари за созданіє рєспубліки.
Але ви мрійте за внутрішний конфлкт, який жевряв десятиліттями.
Water
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 07:03

  ЛАД написав:И я уже напоминал о Северодонецком съезде.
Это тоже "приехали из России?

Цікаво, як тепер сіверодончани жиивуть? Хоч той з'їзд був давно, пам'ятаю там проросійські сили хотіли окрему свою державу. Цікаво, що тепер вони кажуть?
BIGor
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 07:08

ЛАД

Нет, вас-таки точно взломали.


Ви завжди дуже нервуєте коли предметна розмова перетворюється в емоційні образи , заламування рук і насмішки.
Ви вгамуєтесь з оцим «ну ви же не шаман а офіцер», «нє, вас взламалі» і тому подібні непотрібні сміттєві фрази.

Я вам показав Херсоном, що коли нема сил які обороняють і захищають , то місто можуть брати будь хто. Населення допоможе , якщо є хоча б бойова основа, кістяк. Як було в Мико. Або не допоможе, як було в Херсоні, коли всі самоусунулися (а часто і залишили місто).
Так в Криму теж громадянська війна була, коли росіяни захоплювали, а ЗСУ І НГУ мовчки спостерігали?

Ваше «к сожалєнію там були і харьковчанє» ніхто не заперечує.
Питання знов те саме , хто зіграв ключові ролі. Хто організував, хто домовлявся з місцевими силовиками про не спротив (грошима чи залякуваннями). Хто привіз гроші, зброю і основне бойове ядро. Чий прапор в решті решт вивісили?
Є відповіді?


Естественно руковолит тот, чей "Бук". кто хорошо знает его возможности и применение


Ні, не «єстєсьвєнно».
ТТХ бука не велика таємниця. А от ті, питання, як :
- як провезти через територію днр . Хто це має знати? Логічно що командир з місцевих, який знає наземну обстановку. Але ні, опікуються 2 росіянина.
- де саме поставити. Це вирішує той, хто знає повітряну обстановку, де літають українські літаки. Або знає які саме наземні сили треба прикрити. Чому знов ці питання вирішують росіяни?
Про натискачів бойової кнопки (как пріменять) не дивно, тут все зрозуміло.



Давайте зранку «зігонемо» , фошизди, і по робочим місцям!
https://www.facebook.com/share/v/17Upet ... tid=wwXIfr
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 кві, 2026 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если есть такой "тлеющий" конфликт, то в конце концов он превращается в костёр, даже если сам по себе не критичен.


наполягаєте , що конфлікт був тліючим, чи нетлінним?

один нетупий олігарх після 10 років визнав, що конфлікту не існувало, його штучно створили спец. служби ворожої країни, але вже пізно
Шахтар ще довго не зможе грати на Донбас-Арені
а тоді він "гудів" і закликав почуйте Донбас (намагаючись виторгувати більше привілеїв від столиці), ну не ідійот?
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 08:24

prodigy

гудів" і закликав почуйте Донбас (намагаючись виторгувати більше привілеїв від столиці), ну не ідійот?


К 11 схопив туза.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 08:42

  Прохожий написав:"міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7235103/


на жаль, сучасне НАТО доживає свій гірший період, естонці не вірять в те, що вояки інших країн (членів НАТО) будуть гинути за Естонію

можливо буде створений новий військовий альянс, який буде поступатись по міцності НАТО, хоча сучасна міцність не виглядає міцністю навіть на папері, що довели морські навчання біля берегів Португалії з участю українців.

Трамп лякає тим що виведе війська США з Німеччини і Іспанії і передислокує до Польщі, Румунії (тобто ближче до рф).

про НАТО і голову альянсу Марко Рютте, який ну дуже дуже намагається подобатись Трапму:
58-річний генсек НАТО Марк Рютте, мабуть, найвідоміший бездітний холостяк серед світових політиків – він ніколи не був одружений і жодного разу не перебував у публічних романтичних стосунках.

Про зв'язок із матір'ю

Ставши політиком, Рютте здобув репутацію дуже замкненої людини, а вільний час проводив у компанії своєї матері. Вони завжди разом вечеряли в ресторані. Його матір померла на 97-му році життя в закладі з догляду за людьми похилого віку 2020 року – за кілька тижнів після початку карантину через коронавірус.

Про звички

Політик роками уникав сучасних смартфонів, віддаючи перевагу старому телефону Nokia. Як зазначає The New York Times, зараз, як і завжди, Рютте живе сам, не готує їжу, їздить старим автомобілем Saab і щороку відпочиває на одній і тій самій дачі. Водночас найбільше в житті його цікавлять політика й робота.

Про особисте життя

Видання The Observer пише, що відсутність будь-якого особистого життя призвела до чуток про його гомосексуальність. Сам політик це спростовує й стверджує, що йому просто подобається жити на самоті.

За словами голландської політичної журналістки Вільми Боргман, авторки книжки "Загадка Рютте", політик оберігає своє особисте життя навіть від знайомих. У коментарі The New York Times вона розповіла, що під час роботи над книжкою опитала багатьох його знайомих, але ніхто з них ніколи не був у Рютте вдома. Журналістка наголосила, що для Нідерландів це дуже невластиво.

Друзі Рютте

У політика є двоє давніх друзів із-поміж чоловіків. Один із них – відомий у Нідерландах журналіст Йорт Келдер, а другий – політик із Нідерландів Коен Петерсен. Вони часто мандрують усі разом.


років 37 тому коли я працював на пасажирському лайнері, у нас був пасажирській помічник, який дуже прискіпливо ставився до прибирання в каютах пасажирів і взагалі
був
схиблений на чистоті
, йому було десь років 42-44. На судні не мав стосунків з жінками, не вживав занадто алкоголь, тобто був майже зразковим начальником пасажирської служби.
випадково у бесіді з адміністратором (перекладачем, жінка 40+) я дізнався , що він неодружений проживає зі старенькою матусею, і квартира не дуже прибрана(матуся мабуть не здатна), для чого це вона сказала? типу у нього в квартирі не дуже охайно, а на судні він всіх задовбав чистотою, на що я відповів, те що у нього не дуже чисто-ви дізналися випадково(завітали на 30хв залишити "отоварку з рейсу"), а на судні чистота-це його прямі
посадові обов'язки
, тому не треба бла-бла

тобто, можливо Марко Рютте так само відданий службі в НАТО (до того прем'єр міністр Нідерландів)
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 08:51

  vt313 написав:
  Hotab написав:vt313
У Гіркіна з Безлером і Козіцина, та навіть у Ходарковсткого були росіяни типу у відпустці.


Були. І що, місцеві вже не рахуються?


ти сам звідки? що ти намагаєшся довести?
іхтанети були і всі окрім тебе і ЛАДа з цим згодні
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:іхтанети були і всі окрім тебе і ЛАДа з цим згодні
Цікава позиція лада
Полтавська битва 1709 року
30 000 шведів+ 7000 українських козаків
проти
54 000 москалів+23000(калмики,буряти,донські козаки, уральські козаки)+4000 українських козаків....
Це яка війна?
Громадянська (бій на території України, регулярні війська України(козаки) що на тій що на тій стороні
Чи все таки окупаційна?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 10 кві, 2026 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И я уже напоминал о Северодонецком съезде.


ви знаєте поіменно цих людей? це на 90% члени партії регіонів і 10% комуняки
так серед них були мери і директори(власник/директор футбольного клубу Зоря Луганськ)
українські корумповані політики проросійського впливу,
з 2014 опоблок , в 2019 ОПЗЖ -2місце на виборах у ВРУ

чому в Україні роками проросійські сили мали значну підтримку населення (і не завжди за гроші), тому що таких як ВИ у нас досі багато (для яких російська школа, російська ТБ важніше суверенітету країни)
