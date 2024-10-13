#<1 ... 1099110011011102 Додано: Вів 24 бер, 2026 17:11 VASH написав: Щось так і не можу остаточно розібратися із Cameleon від Сенсу. Відкрив у різний час дві картки (на себе та на дружину). У розрахункові дати вніс мінімальні платежі. Бачу, що внесені мінімальні платежі так і залишаються на рахунку як доступний баланс. Тому через певний час купив на них ОВДП (залишив на кожному трохи більше 100грн). За однією карткою через певний час прийшло повідомлення «Інформуємо про наявність просроченої заборгованості. Просимо зробити оплату» - звісно вніс. За іншою карткою на теперішній час так і «бовтається» та внесена сотня.

Так можна задіювати той доступний баланс, чи ні?

Можна задіювати, але треба щоб після оплати вами ОМП було вказано: внесено. Краще задіювати на наступний день після сплати ОМП сам постійно так роблю з хамелеоном, проколів ще не було

Додано: Вів 24 бер, 2026 20:56 Re: Ринок ОВДП VASH написав: Все ж таки, як на мене, є передумови щодо певного підвищення дохідності ОВДП з урахуванням тенденцій, що мають місце (найнижчі об'єми розміщення вдруге поспіль) .

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 березня 2026 року, до державного бюджету залучено 4 226 295 916,96 грн.



Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено:

- 03 березняо 2026 року до державного бюджету залучено 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.

- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США.

- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.

- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн

- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн

- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн

- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн

- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн

- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 березня 2026 року, до державного бюджету залучено 3 391 666 326,19 грн.

Додано: Вів 24 бер, 2026 21:06 Rimlyanin1 написав: ICU явно не хоче отримати нових клієнтів - зареєструватися в них це справжій квест:

Ну это у них было всегда интересно и не торопливо. Хотел сейчас отца туда зарегать, пока его ДияПидпис ещё действует. Проверить новые технологии не удалось: отец из Дии вышел, чем Пидпис себе сбросил, а нового не получить потому, что NFC на аппарат Samsung два года назад не поставил. И подписания через Приватбанк в Дие не видать. Так что пошли по старинке: фото паспорта и всё в форму на сайте через компьютер. С тех пор уже сутки тишина. Посмотрим, сколько займёт. У меня в своё время это больше недели происходило.



Rimlyanin1 написав: 1. реєструюсь з телефону в додатку - просить пароль з пошти, переходжу в пошту і назад, вже в додатку немає реєстрації.

2. Відкрив пошту на компі, реєструюсь в додатку, ввів паролі, підтвердив документи через дію - пише поверність назад в реєстрацію і натисність продовження - переходжу в додаток, там знову все спочатку

3. Відкрив вже в браузері сайт на компі, вводжу новий пароль з пошти - пише не вірний пароль.

Даже мысли не возникало ещё и их приложение использовать. Всё это вводить на экране смартфона - сильно на любителя. Особенно, если на том же смартфоне почту смотреть, а не всё сразу без переключений. Ну ОК, хоть окончательный пароль выдали. Это кажется успехом. А "сайт на компі" - это был https://onboarding.online.icu или https://trade.online.icu/ ? Или ещё какой третий?

