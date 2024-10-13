Додано: Сер 25 бер, 2026 16:43

VASH написав: Як на мене, ще відсутня достатня інформація щодо оперативності та стабільності виводу коштів із Інжуру. Може це тільки в мене та хтось поділиться подібною інформацією.

Обычно, это выглядит так: инвестор пишет в InzhurREIT_bot, что хочет продать свои сертификаты, и уже мы тогда ищем покупателя. Среднее время выхода — от момента оставления заявки до получения средств на карту — 5 часов

Ну как отсуствует. Вот ещё 2.5 года назадУ них нет строгого регламента. При продаже (клиентом) ОВГЗ предупреждают, что заявка в среднем обрабатывается 4-5 часов, но реально по моей практике там не настолько мгновенно, как в ICU, но за час-два (а то и несколько минут) справляются. На перевод в банк я с секундомером не стоял, но тоже в пределах пары часов, если заявка в рабочее время (с 9 до 17). Не нужно ждать 18-19, как в ICU. А ещё, если продаёшь с целью сразу вывода всё суммы, то можно при продаже указать вывод не брокерский счёт, сразу в свой банк. Тогда не нужно караулить момента зачисления на брокерский и в целом быстрее, наверное.