Ну вот. Всё, как обычно. Под полночь на счёт, потом утром об этом SMS. И не менее обычно, что выплату напрямую на карты не замечают, хотя банки должны бы тоже какие-то пушики присылать
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:54
Додано: Чет 26 бер, 2026 17:38
Підкажіть, котирування в Приват24 є котируваннями з якоїсь біржі (ПФТС, Перспектива) чи Приват сам малює цю ціну, так само як ICU?
Чи можна десь побачити біржові графіки ОВДП та продати через іншого брокера по нормальній ціні?
Бо купив ОВДП в ICU за ціною вищою, ніж та, яку вони зараз пропонують для продажу, тому продати тепер можна тільки зі збитком.
Додано: Чет 26 бер, 2026 17:55
Сам. Конечно, ориентируясь на рынок в целом.
Чтобы были биржевые графики, нужно биржи с торговлей ОВГЗ иметь, а с этим напряг. AFAIK, физики торговать ОВГЗ через брокера на полноценной бирже подзавязали ещё в 2021м. Есть парочка таблиц, где частично сведены цены разных дилеров:
Вчера что ли, что спред не успел компенсироваться? Обычно в ICU довольно неплохие для клиента цены и ASK и BID.
Додано: Чет 26 бер, 2026 20:13
Додано: Чет 26 бер, 2026 21:24
Додано: Чет 26 бер, 2026 21:46
Ознайомтеся з тим, що таке ОВДП, принципами ціноутворення, та що таке накопичена вартість (з урахуванням виплачених купонів) і поточна ринкова (номінал + купон/182*к-сть днів з попередньої виплати купону + надбавка брокера)
А також з інформацією конкретно саме по вказаному вами паперу -
Одразу підкажу - накопичена вартість у вас однозначно зросла з моменту покупки і до цього часу, по-іншому й бути не може. Просто ви забули про те, що ви вже 4 рази отримали купонний дохід з вказаної вами дати покупки паперу.
Додано: Чет 26 бер, 2026 21:56
Геть не зрозуміло, як ви обліковуєте збитки за своєю купівлею. За цей час вам було сплачено чотири купони в розмірі 94,35грн. Реалізована дохідність за умов продажу сьогодні за ціною 1035 складає SIM: 16.854257%: YTM: 18.223765%.
А за умов продажу сьогодні за ціною 1040 складає цілі SIM: 17.100376% YTM: 18.468904%!!!
З великим задоволенням сьогодні б розмістився на таких умовах.
