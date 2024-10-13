Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:54

  VASH написав:На теперішній час отримав виплати на рахунок в ІКУ за купоном UA4000238976 (фікс) тільки на частину своїх ОВДП (зайшли біля 23.30). На решту досі не має!
P.S. Зайшли зразу на Дія.Картка (ті, що купувалися через Дію)

Ну вот. Всё, как обычно. Под полночь на счёт, потом утром об этом SMS. И не менее обычно, что выплату напрямую на карты не замечают, хотя банки должны бы тоже какие-то пушики присылать :)
moveton
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 17:38

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, котирування в Приват24 є котируваннями з якоїсь біржі (ПФТС, Перспектива) чи Приват сам малює цю ціну, так само як ICU?
Чи можна десь побачити біржові графіки ОВДП та продати через іншого брокера по нормальній ціні?
Бо купив ОВДП в ICU за ціною вищою, ніж та, яку вони зараз пропонують для продажу, тому продати тепер можна тільки зі збитком.
stuermer01
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 17:55

  stuermer01 написав:Підкажіть, котирування в Приват24 є котируваннями з якоїсь біржі (ПФТС, Перспектива) чи Приват сам малює цю ціну, так само як ICU?

Сам. Конечно, ориентируясь на рынок в целом.

  stuermer01 написав:Чи можна десь побачити біржові графіки ОВДП та продати через іншого брокера по нормальній ціні?

Чтобы были биржевые графики, нужно биржи с торговлей ОВГЗ иметь, а с этим напряг. AFAIK, физики торговать ОВГЗ через брокера на полноценной бирже подзавязали ещё в 2021м. Есть парочка таблиц, где частично сведены цены разных дилеров: раз и два. Но вообще, если куда-то переводить и там продавать, то скорее всего с учётом комиса за перевод убыток только увеличится.

  stuermer01 написав:Бо купив ОВДП в ICU за ціною вищою, ніж та, яку вони зараз пропонують для продажу, тому продати тепер можна тільки зі збитком.

Вчера что ли, что спред не успел компенсироваться? Обычно в ICU довольно неплохие для клиента цены и ASK и BID.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:13

  stuermer01 написав:Бо купив ОВДП в ICU за ціною вищою, ніж та, яку вони зараз пропонують для продажу, тому продати тепер можна тільки зі збитком.

Може все ж була виплата купона між купівлею та продажем?
  moveton написав:Вчера что ли, что спред не успел компенсироваться? Обычно в ICU довольно неплохие для клиента цены и ASK и BID.

Купив UA4000229116 02.05.24 по 1070, останній місяць ціна на продаж у ICU в діапазоні 1030 - 1040 грн!
stuermer01
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 21:46

  stuermer01 написав:
  moveton написав:Вчера что ли, что спред не успел компенсироваться? Обычно в ICU довольно неплохие для клиента цены и ASK и BID.

Купив UA4000229116 02.05.24 по 1070, останній місяць ціна на продаж у ICU в діапазоні 1030 - 1040 грн!
🤦‍♂️
Ознайомтеся з тим, що таке ОВДП, принципами ціноутворення, та що таке накопичена вартість (з урахуванням виплачених купонів) і поточна ринкова (номінал + купон/182*к-сть днів з попередньої виплати купону + надбавка брокера) https://privatbank.ua/handbook/haid-pro ... atsii-ovdp

А також з інформацією конкретно саме по вказаному вами паперу - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000229116/

Одразу підкажу - накопичена вартість у вас однозначно зросла з моменту покупки і до цього часу, по-іншому й бути не може. Просто ви забули про те, що ви вже 4 рази отримали купонний дохід з вказаної вами дати покупки паперу.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 21:56

  stuermer01 написав:
  moveton написав:Вчера что ли, что спред не успел компенсироваться? Обычно в ICU довольно неплохие для клиента цены и ASK и BID.

Купив UA4000229116 02.05.24 по 1070, останній місяць ціна на продаж у ICU в діапазоні 1030 - 1040 грн!

Геть не зрозуміло, як ви обліковуєте збитки за своєю купівлею. За цей час вам було сплачено чотири купони в розмірі 94,35грн. Реалізована дохідність за умов продажу сьогодні за ціною 1035 складає SIM: 16.854257%: YTM: 18.223765%.
А за умов продажу сьогодні за ціною 1040 складає цілі SIM: 17.100376% YTM: 18.468904%!!!
З великим задоволенням сьогодні б розмістився на таких умовах.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 03:24

  stuermer01 написав:Чи можна десь побачити біржові графіки ОВДП та продати через іншого брокера по нормальній ціні?

Немного погуглил. Таки всё ещё есть агрегатор биржевых котировок, про который писали ещё в 2018 году: http://ua.cbonds.info/quotes/ И реалтаймовая информация и историческая. Про именно графическую форму представления не уверен (показывают только после регистрации, а мне лень), но по-любому их можно построить самостоятельно. Наверняка можно через какого-то брокера там купить/продать. По определению цена будет нормальная, т.е. рыночная. Правда, может (а с учётом всех комиссий, если сделка на менее, чем несколько млн грн, так и наверняка) оказаться, что у ICU она более выгодная, чем нормальная :mrgreen:
