Ну мне лично интересен не сам факт "перехода на новый процессинг" (где-то уже это было )), а то что обещают, а именно:
Коротко про головне в ICU Trade 2.0:
Єдина екосистема. Ми об’єднали торгову платформу та особистий кабінет інвестора. Інвестуйте, поповнюйте/виводьте кошти, керуйте рахунками та лімітами, формуйте звіти/довідки та підписуйте документи - у єдиному вікні для ваших інвестицій. Більше цінних паперів. Відтепер у системі можуть торгуватися не лише ОВДП, а і євробонди, українські корпоративні облігації, акції, сертифікати інвестиційних фондів та інші папери, що доступні на українському ринку. Торги 24/7. Більше ніяких сесій - подавайте заявку на купівлю та продаж ОВДП або інших цінних паперів, коли зручно вам. Мобільність. Нова система надасть можливість надавати вам нові сервіси і продукти значно швидше. На черзі ще багато цікавого
Особенно АнтиресТно про 24/7 - оно то канешна звучит красивА подавайте завки без сессий, но хотелось больше узнать про то когда реальные деньги можно будет помацать послетаких заявок. Ибо дата для запуска серьезных нововведений выбрана крайне неудачно - дни гашения основной части кредиток... Возможны конфузы. Надеюсь все проскочат...
Я очікую, що у понеділок зранку першим питанням буде "чому не працює ICU?", тому саме цей момент я виділив, як основний. Щоб предметно обговорити новий дизайн та фічі, спочатку до них треба якось дістатися. Думаю, що 24/7 буде працювати приблизно за тим же регламентом, що і через Дію, про кредитки, як фактор, вони взагалі не думали.
Взагалі, вперше бачу, щоб консервативна фінансова установа себе так сміливо (навіть безстрашно) поводила, ніби якась криптобіржа. Досвід Кредобанки нікого нічому не навчив...
stuermer01 написав:
Це для того, щоб розрахувати приблизну прибутковість майбутнього дострокового продажу. Наприклад, якщо купити сьогодні, то скільки відсотків буде отримано, якщо продати через хай 30 днів. Точну ціну bid у майбутньому ми не знаєм, то її можна хоч приблизно змоделювати за допомогою поточного спреду.
Звісно, якщо рахувати прибутковість вже по факту, в день планованого продажу, або взагалі тримати до погашення, то спред не потрібен - в таких випадках bid відомий, або йде погашення з відомим номіналом+купоном.
1. Дохідність різних ОВДП все ж таки треба порівнювати по YTM. При виплаті купону YTM не змінюється. 2. Спред дилера треба дивитися, коли робиш ребаланс. Тобто, різниця YTM має бути більше ніж спред. Якщо спред з'їдає наприклад 0.2% дохідності, а нова YTM дає +0.6% то має сенс робити ребаланс. 3. Коли продаєш до погашення, то можна спрощено використовувати XIRR без списку купонів:
klug написав:Панове крутильники ICU. Зверніть увагу, що уже о 12-й ночі карета перетворюється на пренцесу, а пренцеса перетворюється на гарбуза. Баба Лєра дуже завчасно прислала листа:
29 березня 2026 о 00:00 - поточні мобільні застосунки перестануть працювати, вебверсія торгової системи та особистого кабінету стануть тимчасово недоступними 30 березня 2026 о 09:00 - запрацює оновлена торговельна система та нові мобільні додатки за посиланнями нижче AppleAndroid
Думаю, ніхто не сумнівається, що вже о 09:00 30.03 все буде ідеально працювати і усі ми будемо хвалити ICU за таку моторність та рішучість.
P.S. лінки додав для зручності, але усім, хто турбується про безпеку власних коштів раджу таки знайти листа від ICU у себе в пошті.