Додано: Пон 30 бер, 2026 13:09

Алексей77 написав: Продал в ИСУ но для выведения пока недоступны. Раньше было сразу доступны для выведения Продал в ИСУ но для выведения пока недоступны. Раньше было сразу доступны для выведения

Сейчас есть лаг около получаса после продажи бумаги - поначалу денег на счете вообще, потом появляются как заблокированные, ну а потом просто на счете. Выводятся после этого как обычно (теперь надо дождаться зачисляться ли в банк как обычно до 18 часов).Самое смешное во всем этом - это ICUшный бот на базе ChatGPT к которому сам ICU рекомендует обращаться... Так вот данное творение на вопрос когда станут доступны к выводу после продажи бумаги утверждает что на следующий рабочий день после продажи. На уточняющий вопрос WTF и почему ICU меняет правила не предупредив заблаговременно - "на голубом глазу" отвечает что всегда так было и никаких изменений особо не было. В конце предлагает связаться с живой поддержкой по мылу. Благо пока шла данная "беседа" денежка разблокировалась и вывелась. В общем с местным ботом ИМХО лучше не общаться