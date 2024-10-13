  #<1 ... 1107110811091110
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 22:18

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Чому ж один день, нате ще:
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.

Речь про дни "актирекорда". Я так понимаю, что с суммами меньше 3 391,7 млн. грн, т.е. следующей ступеньки из поста выше. Эти все числа точно меньше?

  VASH написав:Як у Мінфіна чудово з грошима (за умов блокування європозики орбаном та фіцо) звучить досить риторично.

Звучит однозначно. Раз стал брать меньше, значит у него денег завались. Видимо, блокировки этому не помеха.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 22:25

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Речь про дни "актирекорда". Я так понимаю, что с суммами меньше 3 391,7 млн. грн, т.е. следующей ступеньки из поста выше. Эти все числа точно меньше?

Важко зрозуміти сутність вашого допису, мова йде за начебто певну тенденцію.
VASH
 
Повідомлень: 853
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 22:38

  moveton написав:
  moveton написав:Речь про дни "актирекорда". Я так понимаю, что с суммами меньше 3 391,7 млн. грн, т.е. следующей ступеньки из поста выше. Эти все числа точно меньше?

Важко зрозуміти сутність вашого допису, мова йде за начебто певну тенденцію.

Я уже тогда потерялся о чём речь. Если о "актирекорде", то пока не приведены другие дни, где было взято меньше 3 391,7 млн. грн. Поэтому вывод о выбирания из ямы пока статистически не значим. Если о некой тенденции, то не вижу, чтобы она была названа. Только суммы по дням есть. В какие-то дни больше, в какие-то меньше без очевидной закономерности.
moveton
