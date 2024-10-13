Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 23:21

  -VICTOR- написав:..там выше спрашивали куда обращаться по поводу газа..думаю в минфин...ибо любая комиссия на облигации- это покушение на ресурсы минфина. и как предложение - заменить зажравшився Газмяс который обслуживает Дию на другой любой банк , которому предложат не накручивать на продаже ОВГЗ . )

а знайдеться такий банк, який буде безкоштовно це робити замість Газа? Навіщо комусь додатковий гємор безкоштовно і без ніякого профіту взагалі за це?
1finanсier
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 23:34

  1finanсier написав:а знайдеться такий банк, який буде безкоштовно це робити замість Газа? Навіщо комусь додатковий гємор безкоштовно і без ніякого профіту взагалі за це?

Желающих других банков пока не видать, но нужно сказать, что предыдущий эквайер комиса на операции с ОВГЗ не вводил и жил с комисов на другие оплаты в Дие типа штрафов. Как я понимаю, не разорялся и ушёл совсем не добровольно.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 00:09

Шановне панство. Не підкажете відповідь - а що трапилося з дохідністю по ОВДП - останній раз я купував ще у листопаді, і тоді дохідність облігацій, якщо придбавати відразу після купонної виплати, якраз приблизно дорівнювала номінальній. А оце пів року не заглядав, зараз знову вирішив дещо придбати - і осьо дивлюся, якщо купувати зараз через приват або сенс, так само після купонної виплати - так ціна продажу від них і близько не стоїть коло номіналу, як було тоді і відповідно дохідність у підсумку відсотків на 2-3 нижче від оголошеної
Повідомлень: 3
З нами з: 10.06.25
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 04:47

ну тут справа може бути в тому, що з кожним місяцем кількість поціновувачів пристроїти кред.ліміти за допомогою Дії зростає, а кількість бажаючих здійснити інші платежі з комісією - наврядчи сильно зростає. Тому цілком можливо, що зараз та кількість комісій по іншим платежам не покриває затрати (технічні і фінансові) по платежам по ОВДП, тому і вирішили трішки компенсувати це за рахунок користувачів послуги покупки ОВДП через Дію.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 07:21

  l_k написав:Шановне панство. Не підкажете відповідь - а що трапилося з дохідністю по ОВДП - останній раз я купував ще у листопаді

Ноябрь даже, если прошлого года - это давно было :mrgreen: Снижение доходности в этом году обсосали давно. Можно в этом районе этой темы почитать вверх и вниз. Вряд ли есть что к тому добавить.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 07:46

  1finanсier написав:Тому цілком можливо, що зараз та кількість комісій по іншим платежам не покриває затрати (технічні і фінансові) по платежам по ОВДП, тому і вирішили трішки компенсувати це за рахунок користувачів послуги покупки ОВДП через Дію.

Настолько не покрывает, что другие платежи решили сделать дешевле. Напомню объявление Укргаза:
- Сплата податків. Комісія знижується з 1,4 % (мін. 1 грн) до 1,3% (мін. 1 грн).
- Оплата штрафів, судових зборів та адміністративних послуг. Комісія знижується з 1,4 % (мін. 1 грн) до 1,3% (мін. 1 грн).
- Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становитиме 0,2% від суми операції і відображатиметься окремим рядком під час оплати

Водночас у банку наголошують: Укргазбанк (UGB) не отримує прибутку від продажу ОВДП через застосунок Дія. Комісія 0,2% покриває виключно собівартість транзакції.

Тут с одной стороны как бы транзакция слега нагружает серверы и поэтому что-то стоит, а с другой, что на 0.2% с переводимых сумм, кажется лапшой. Копеечная там себестоимость. Думаю, что по вычислениям немного поболтать одному человеку с ChatGPT будет дороже, чем весь месячный процессинг тех платежей ОВГЗ. Но даже если взять за основу что-то финансовое. НБУ за СЭП берёт от 0.35 до 10 грн в зависимости от суммы с шарой на ряд позиций в т.ч. и платежи на еПидтримку. Думаю, что ему окупается с лихвой, а поскольку серверу без разницы сколько там нулей в сумме транзакции, можно даже предположить, что 0.35 грн уже покрывает её себестоимость. Укргаз хочет 2 грн с каждой тысячи. И мы говорим про ОВГЗ, где меньше тысячи транзакция не бывает в принципе, а обычно десятки и сотни тысяч. Не верю, что у него серверы со стразами. А вот, что гендиру не хватает на премию, верю.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 08:21

  moveton написав:А вот, что гендиру не хватает на премию, верю.


Начебто мало б вистачати..за 2024 отримали:
В.о. Голови Правління - 11,613 млн
1-й заступник ГП - 12,346 млн
решта 5 заступників - від 5,234 млн до 9,364 млн
Плюс непогано годуються з Укргазу "фахівці" з Наглядової Ради (7 осіб) - 33,19 млн
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 08:26

Копійки за нинішніх часів для них
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 08:45

Хіба visa та MC не беруть, якусь мін комісію, з кожної транзакціі?
