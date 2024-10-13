moveton написав:А вот, что гендиру не хватает на премию, верю.
Начебто мало б вистачати..за 2024 отримали: В.о. Голови Правління - 11,613 млн 1-й заступник ГП - 12,346 млн решта 5 заступників - від 5,234 млн до 9,364 млн Плюс непогано годуються з Укргазу "фахівці" з Наглядової Ради (7 осіб) - 33,19 млн
Не гендиру премии, а НА премию. Т.е. банк должен где-то эти несколько десятков лям заработать. А тут такой поток денег через банк проходит и им не делятся.
ukr0014959 написав:Хіба visa та MC не беруть, якусь мін комісію, з кожної транзакціі?
Я тут выше писал уже. Не обязательно. При переводе внутри страны на специфические MCC вполне нормально для МПС ничего не брать.
klug написав:Але от у випадку з Дією є цікавий нюанс: брокеру кошти надходять відчутно раніше, ніж фактично списуються з картки (ОВДП вже на рахунку у брокера, а на картковому рахунку сума усе ще у заблокованих). Є підозра, що ці 2-3 дні різниці кредитує саме ГАЗ, що, в принципі, могло б пояснити розмови про собівартість і її залежність від суми.
Неа Не доходят до брокера деньги. Он их получает как раз через пару дней, когда по счёту проведётся. Это брокер крутится, как бы так бумаги сразу зачислить, пока деньги ещё не получены. Точно та же фигня происходила при пополнении ICU через Портмоне. Поэтому, если так пополнить и сразу подать заявку на вывод, ICU мариновал этот баланс трое суток.
Ще 3.04.26 відправив листа за підписом інваліда війни 2 групи, чекаємо на особисту відповідь:
Голові Національного банку України Пишному Андрію Григоровичу
Від -------------------- , інваліда війни 2 групи (копія посвідчення у додатку) проживаю за адресою: -------- телефон ----------, електрона пошта: ---------
Шановний Андрію Григоровичу!
На сайті Укргазбанку повідомляється: Укргазбанк (UGB) з 15 квітня оновлює розмір комісій при проведенні операцій у застосунку Дія. Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становитиме 0,2% від суми операції і відображатиметься окремим рядком під час оплати. У застосунку Дія здійснюється продаж виключно військових облігацій. Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку, тобто на перемогу України у війні. Прошу вжити відповідних заходів щодо забезпечення пріоритетності державних інтересів. Прошу Вас взяти питання під особистий контроль та забезпечити виконання вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян” в частині Статей 14-16 (звернення інваліда війни 2 групи), Статей 18-20.
У додатку: Копія посвідчення інваліда війни 2 групи
З повагою
Востаннє редагувалось VASH в Вів 07 кві, 2026 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Порт написав:до газмяса деньги с облигаций шли на карты двух десятков банков, а сейчас лишь на пять
С газмясом тоже шли на 20. Переход с еПидтримок на Дия.Карты - это уже потом команда самой Дии решила (тут прям страсти под закат еПидтримок кипели где бы их успеть открыть побольше) и то, что их только 5 банков выдают - это тоже не к газмясу. Эквайер оплаты облигаций вообще с теми Дия.Картами не взаимодействует.
1finanсier написав:а знайдеться такий банк, який буде безкоштовно це робити замість Газа? Навіщо комусь додатковий гємор безкоштовно і без ніякого профіту взагалі за це?
Желающих других банков пока не видать, но нужно сказать, что предыдущий эквайер комиса на операции с ОВГЗ не вводил и жил с комисов на другие оплаты в Дие типа штрафов. Как я понимаю, не разорялся и ушёл совсем не добровольно.
ну тут справа може бути в тому, що з кожним місяцем кількість поціновувачів пристроїти кред.ліміти за допомогою Дії зростає, а кількість бажаючих здійснити інші платежі з комісією - наврядчи сильно зростає. Тому цілком можливо, що зараз та кількість комісій по іншим платежам не покриває затрати (технічні і фінансові) по платежам по ОВДП, тому і вирішили трішки компенсувати це за рахунок користувачів послуги покупки ОВДП через Дію.
Щось не бачу логіки. Тобто за поціновувачів кредитних лімітів будуть плати всі? Так як комісія вводиться на всі угоди не залежно від походження коштів (власні чи кредитні). Може справа в тому, що послуга стала дуже популярною серед пересічних і на цьому укргаз вирішив трохи підзаробити?
SAndriy1 написав:Копійки за нинішніх часів для них
за часи янука вони отримували міліонні відкати коли "схвалювали" кредити на сотню млн. під сумнівні проекти, таким як Давид Жванія
стосовно комісії 0,2%-це взагалі немає про що казати
у 2022р в червні закінчився строк 1,5р овдп на 1,65млн гроші мали упасти на карту укргазбанка, де зняття 0%. менеджер банку каже мені-у вас 4 грн карти, якими ви не користуєтесь, давайте закриємо
даю їй дві карти: оцю закрийте, а на цю перекажіть кошти з рахунку(де 0%) вона робить все навпаки і каже, ой, я помилилась (закрила карту де 0%) і каже я вам зараз відкрию нову (там тільки 1%), тобто це 16,5 тисяч грн віддати банку як комісію?
а ви про 0,2% 4 сторінки, при тому що суми там не значні