#<1 ... 1117111811191120 Додано: Вів 07 кві, 2026 18:47 Re: Ринок ОВДП Navegantes написав: УГБ звісно реагуватиме на звернення, але при цьому надаватиме просту відписку. Я читав відгук форумчанина la9 і мені дуже дивно чому його відгук не підтвердили модератори. Він мав би отримати від них якесь пояснення. А Мінцифри мало б пояснити чому саме УГБ став обслуговуючим банком Дії. УГБ звісно реагуватиме на звернення, але при цьому надаватиме просту відписку. Я читав відгук форумчанина la9 і мені дуже дивно чому його відгук не підтвердили модератори. Він мав би отримати від них якесь пояснення. А Мінцифри мало б пояснити чому саме УГБ став обслуговуючим банком Дії.



Шановний Navegantes. Можу розмістити проект звернення нижче (за підписом інваліда війни - за Законом України розглядає та відповідає перше лице!), чекаю на пропозиції:



Тимчасово виконувачу обов’язки

Міністра цифрової трансформації,

Керівнику проєкту Дія.City

Борнякову Олександру Сергійовичу





Від -------------------- ,

інваліда війни 2 групи

(копія посвідчення у додатку)

проживаю за адресою: --------

телефон ----------,

електрона пошта: ---------





Шановний Олександре Сергійовичу!





На сайті Укргазбанку повідомляється:

Укргазбанк (UGB) з 15 квітня оновлює розмір комісій при проведенні операцій у застосунку Дія. Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становитиме 0,2% від суми операції і відображатиметься окремим рядком під час оплати.

У застосунку Дія здійснюється продаж виключно військових облігацій. Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку, тобто на перемогу України у війні.

Укргазбанк зловживає своїм монопольним становищем у «Дії». Оскільки Укргазбанк є основним розрахунковим банком для сервісів «Дії», він дозволяє собі диктувати умови та намагається заробляти на ОВДП! Цікаво чому саме Укргазбанк став обслуговуючим банком Дії.

Важливо зазначити, що введення комісії Укргазбанком відбувається на фоні постійного скорочення коштів залучених до державного бюджету України при розміщенні облігацій внутрішньої державної позики.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 квітня 2026 року, до державного бюджету залучено 1 258 987 632,40 грн. Черговий – АКТИРЕКОРД!

Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено

- 7 квітня 2026 року до державного бюджету залучено 1 258,9 млн. грн;

- 31 березня 2026 року до державного бюджету залучено 2 768,3 млн. грн;

- 24 березня 2026 року до державного бюджету залучено 3 391,7 млн. грн;

- 17 березня 2026 року - 3 530,6 млн. грн.;

- 10 березня 2026 року - 4 226,3 млн. грн;

- 03 березня 2026 року - 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;

- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;

- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро;

- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн;

- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн;

- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн;

- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн;

- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн;

- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн;

- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.

Прошу вжити відповідних заходів щодо забезпечення пріоритетності державних інтересів.

Прошу Вас взяти питання під особистий контроль та забезпечити виконання вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян” в частині Статей 14-16 (звернення інваліда війни 2 групи), Статей 18-20.



У додатку: Копія посвідчення інваліда війни 2 групи



VASH Повідомлень: 858 З нами з: 26.10.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2026 19:16 Порт написав: prodigy написав: Порт написав: Надо петицию завести, где они там заводятся. Толку конечно чуть, но все же покупателей облигаций немало. Надо петицию завести, где они там заводятся. Толку конечно чуть, но все же покупателей облигаций немало.



не варто, рішення про комісію ухвалено зверху, не витрачайте час



взагалі не звертаю увагу на такі комісії якщо немає можливості обійти,

не варто, рішення про комісію ухвалено зверху, не витрачайте часвзагалі не звертаю увагу на такі комісії якщо немає можливості обійти,ціна на заправках підскочила на ДП на 25%-пишіть петицію (або дякуйте Трампу)

Пиши петицию о дп, если надо, а здесь речь о других проблемах. А лучше иди к трампу, защитничек. Пиши петицию о дп, если надо, а здесь речь о других проблемах. А лучше иди к трампу, защитничек.



не розумію москальську, на українському форумі відповідай українською



до речі влітку піднімуть ціну на електрику на 25%, а ви турбуєтесь про 0,2%

Незважаючи на війну, вартість комунальних послуг в Україні буде підвищуватися і вже цього літа тариф на електроенергію для населення може зрости приблизно на чверть. Підвищення вартості світла та інших комунальних послуг є частиною зобов’язань України перед міжнародними кредиторами, зокрема МВФ. Про це повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.



«Є вимога — підвищувати тарифи для населення приблизно на 25% щороку протягом найближчих років», — зазначив Ігнатьєв prodigy Повідомлень: 13474 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3403 раз. Подякували: 3367 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2026 19:29 до речі влітку піднімуть ціну на електрику на 25%, а ви турбуєтесь про 0,2%



Ви можете УГБ свою квартиру заповісти, щоб не платити за дорогу електрику,

а ми при купівлі ОВДП СПЛАЧУЄМО посереднику (брокеру) вже за їх послуги, а тут ще один посередник - монополіст хоче нагрітися на інвесторах, і його апетити буду рости поки такі як ви готові платити lavua67

Повідомлень: 15 З нами з: 28.11.24 Подякував: 11 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2026 19:41 lavua67 написав: його апетити буду рости поки такі як ви готові платити його апетити буду рости поки такі як ви готові платити

Ключове: ми не готові платити. Я висловлюю позитив у зв'язку з впровадженням цих комісій через те, що вони можуть змусити людей задуматись, шо таке ця дія і перестати нею пользуватись. Комісія угб і взагалі овдп - лиш зручний привід про це задуматись. Кому ви продаєтесь. Дією лучче не користуватись - ось до чого мають дійти розумом люди.

Форум: Оберіть форум

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

