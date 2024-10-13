Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:47

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:УГБ звісно реагуватиме на звернення, але при цьому надаватиме просту відписку. Я читав відгук форумчанина la9 і мені дуже дивно чому його відгук не підтвердили модератори. Він мав би отримати від них якесь пояснення. А Мінцифри мало б пояснити чому саме УГБ став обслуговуючим банком Дії.


Шановний Navegantes. Можу розмістити проект звернення нижче (за підписом інваліда війни - за Законом України розглядає та відповідає перше лице!), чекаю на пропозиції:

Тимчасово виконувачу обов’язки
Міністра цифрової трансформації,
Керівнику проєкту Дія.City
Борнякову Олександру Сергійовичу


Від -------------------- ,
інваліда війни 2 групи
(копія посвідчення у додатку)
проживаю за адресою: --------
телефон ----------,
електрона пошта: ---------


Шановний Олександре Сергійовичу!


На сайті Укргазбанку повідомляється:
Укргазбанк (UGB) з 15 квітня оновлює розмір комісій при проведенні операцій у застосунку Дія. Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становитиме 0,2% від суми операції і відображатиметься окремим рядком під час оплати.
У застосунку Дія здійснюється продаж виключно військових облігацій. Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку, тобто на перемогу України у війні.
Укргазбанк зловживає своїм монопольним становищем у «Дії». Оскільки Укргазбанк є основним розрахунковим банком для сервісів «Дії», він дозволяє собі диктувати умови та намагається заробляти на ОВДП! Цікаво чому саме Укргазбанк став обслуговуючим банком Дії.
Важливо зазначити, що введення комісії Укргазбанком відбувається на фоні постійного скорочення коштів залучених до державного бюджету України при розміщенні облігацій внутрішньої державної позики.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 квітня 2026 року, до державного бюджету залучено 1 258 987 632,40 грн. Черговий – АКТИРЕКОРД!
Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено
- 7 квітня 2026 року до державного бюджету залучено 1 258,9 млн. грн;
- 31 березня 2026 року до державного бюджету залучено 2 768,3 млн. грн;
- 24 березня 2026 року до державного бюджету залучено 3 391,7 млн. грн;
- 17 березня 2026 року - 3 530,6 млн. грн.;
- 10 березня 2026 року - 4 226,3 млн. грн;
- 03 березня 2026 року - 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;
- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;
- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро;
- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн;
- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн;
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн;
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн;
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн;
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн;
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
Прошу вжити відповідних заходів щодо забезпечення пріоритетності державних інтересів.
Прошу Вас взяти питання під особистий контроль та забезпечити виконання вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян” в частині Статей 14-16 (звернення інваліда війни 2 групи), Статей 18-20.

У додатку: Копія посвідчення інваліда війни 2 групи

З повагою
VASH
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:16

  Порт написав:
  prodigy написав:
  Порт написав:Надо петицию завести, где они там заводятся. Толку конечно чуть, но все же покупателей облигаций немало.


не варто, рішення про комісію ухвалено зверху, не витрачайте час

взагалі не звертаю увагу на такі комісії якщо немає можливості обійти,
ціна на заправках підскочила на ДП на 25%-пишіть петицію (або дякуйте Трампу)

Пиши петицию о дп, если надо, а здесь речь о других проблемах. А лучше иди к трампу, защитничек.


не розумію москальську, на українському форумі відповідай українською

до речі влітку піднімуть ціну на електрику на 25%, а ви турбуєтесь про 0,2% :mrgreen:
Незважаючи на війну, вартість комунальних послуг в Україні буде підвищуватися і вже цього літа тариф на електроенергію для населення може зрости приблизно на чверть. Підвищення вартості світла та інших комунальних послуг є частиною зобов’язань України перед міжнародними кредиторами, зокрема МВФ. Про це повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.


«Є вимога — підвищувати тарифи для населення приблизно на 25% щороку протягом найближчих років», — зазначив Ігнатьєв
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:29

до речі влітку піднімуть ціну на електрику на 25%, а ви турбуєтесь про 0,2%

Ви можете УГБ свою квартиру заповісти, щоб не платити за дорогу електрику,
а ми при купівлі ОВДП СПЛАЧУЄМО посереднику (брокеру) вже за їх послуги, а тут ще один посередник - монополіст хоче нагрітися на інвесторах, і його апетити буду рости поки такі як ви готові платити
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:41

  lavua67 написав:його апетити буду рости поки такі як ви готові платити

Ключове: ми не готові платити. Я висловлюю позитив у зв'язку з впровадженням цих комісій через те, що вони можуть змусити людей задуматись, шо таке ця дія і перестати нею пользуватись. Комісія угб і взагалі овдп - лиш зручний привід про це задуматись. Кому ви продаєтесь. Дією лучче не користуватись - ось до чого мають дійти розумом люди.
А хто безпринципний і готов на все - ті хай і пользують ту дію. З тих і більш як 0,2% зняти не жаль.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:55

won
якщо Гугл, Дія, Фейсбук, ОЛХ чи банківські додатки - зло, тоді відключайте інтернет і читайте при свічці журнал "МОЯ ЧАРІВНА ДАЧА"
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:57

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Шановний Navegantes. Можу розмістити проект звернення нижче (за підписом інваліда війни - за Законом України розглядає та відповідає перше лице!), чекаю на пропозиції:


Пане VASH, дякую за ініціативу.
Їм байдуже на всі ці цифри, на жаль. Я б скоротив лист до самої суті
====
Тимчасово виконуючому обов'язки
Міністра цифрової трансформації
Борнякову Олександру Сергійовичу


Від -------------------- ,
інваліда війни 2 групи
(копія посвідчення у додатку)
проживаю за адресою: --------
телефон ----------,
електрона пошта: ---------


Шановний Олександре Сергійовичу!

На початку 2025 року АБ "Укргазбанк" (далі - банк) став забезпечувати проведення платежів українців у застосунку Дія, у тому числі при купівлі військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). 02 квітня 2026 року стало відомо про намір банку з 15 квітня поточного року ввести комісію під час купівлі ОВДП, яка становитиме 0,2% від суми операції. За роки повномасштабного вторгнення розміщення ОВДП серед населення, у тому числі через застосунок Дія, стало одним із основних джерел фінансування дефіциту державного бюджету, про що красномовно свідчить статистика Міністерства фінансів України. Саме завдяки простоті та доступності придбання ОВДП через Дію цей інструмент підтримки держави набув такої популярності, і саме тому викликає відверте здивування намір банку ввести комісію в такий непростий для країни час. Чи є у банку право на монополію в Дії? Чи не порушується при цьому антимонопольне законодавство? На ці питання ще будуть надані відповіді, а поки звертаюсь до Вас з проханням не допустити введення комісії за купівлю ОВДП через застосунок Дія. Впевнений, що мене підтримають десятки тисяч українців, які вже висловили довіру державним цінним паперам, а також застосунку Дія.
====
Востаннє редагувалось Navegantes в Вів 07 кві, 2026 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 20:04

Navegantes Цей варіант кращий за попередній, тільки "Вас" (з великої літери).
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 20:51

  AlexTk написав:Navegantes Цей варіант кращий за попередній, тільки "Вас" (з великої літери).


Виправив. Чомусь з маленької написав)
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 21:08

  Navegantes написав:
  AlexTk написав:Navegantes Цей варіант кращий за попередній, тільки "Вас" (з великої літери).


Виправив. Чомусь з маленької написав)

вітаю Вашу ініціативу , другий варіант кращий , як кажуть колеги не варто перевантажувати звернення статистикою...про стан речей з державними фінансами їм добре відомо , тому тільки суть питання
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 21:15

Re: Ринок ОВДП

Частково врахував та зранку надішлю,незважаючи на позицію деяких дієфобів.
