Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:53

won написав: А в податкової при подачі податкової декларації питань не було? А в податкової при подачі податкової декларації питань не було?

Какой такой декларации? Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую. За тот год я и не подавал. В другой год было дело (были другие операции, которые требовали подачи). Тогда пришлось и с инспектором пообщаться. Но не по поводу где я деньги взял (я правильно угадал о какого характера вопросах беспокойство?), а чисто технического оформления. Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно. Но это всё Дии абсолютно не касается и одинаково при любом доходе от ОВГЗ.