Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 11 кві, 2026 15:55
Деякі банки подають у податкову звіти по операціях їхніх клієнтів з ОВДП і в такому разі податкова бачить купівлі, продажі, купони, курсові різниці та інвестиційний прибуток чи збиток і це ідеальний варіант і питань у неї не виникає.
Але не всі банки так роблять.
Якщо банк цього не зробив, а це легко перевірити у електронному кабінеті платника податків, то при потребі підтвердити доходи, не буде чого згенерувати на сайті податкової. В такому разі подати декларацію в інтересах платника податку.
Всюдиносапхайчик
Додано: Суб 11 кві, 2026 21:53
Якщо купити гнучкий фікс (феодосію) в ДІЇ, чи можна його потім продати до дати погашення в ICU trade?
Питаю, бо на сайті ICU в описі про Фікс вказано:
" Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade"
Тобто, якщо придбані не через ICU Trade, то викуп не гарантують?
justauser
Додано: Суб 11 кві, 2026 23:03
Именно купленные через Дию - можно. Все работает как обычный фикс. Проверено несколько раз. Выкупают "Феодосию" купленную через Дию по цене фикса на дату выкупа - 100%. А та формулировка которая вас смутила я так понял изначально была предусмотрена чтобы отсечь желающих купить ту же бумагу у других брокеров, потом перевести ее в ИКУ после чего продать по цене Фикса. Но в том то и дело что у ИКУ цена продажи "Феодосии" и в Трейде, и в Дие всегда одинаковая (и она гораздо выше чем у других брокеров) поэтому и для выкупа по сути нет разницы - как бумага куплена главное чтобы именно у ИКУ
WallNutPen
Додано: Суб 11 кві, 2026 23:50
Продати достроково "Феодосію", куплену через дію не в айсію, буде якось по іншій ціні, ніж куплену в дії через айсію і продати в айсію?
alibob
