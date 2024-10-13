#<1 ... 1126112711281129 Додано: Суб 18 кві, 2026 17:49 WallNutPen написав: won написав: Відбувається підміна понять. хочется спросить - а как вы считаете - если возникнет ситуевина когда как вы пишете "з державою щось не так" - то какова вероятность того что в это же время с банками будет все в порядке. А если с банками будет не все в порядке одновременно с державою - то какова вероятность того что по таким банкам ФГВФЛ будет что либо выплачивать.

У випадку з депо не важно, що буде з державою. Це ж аж на два рівні вище від банку. А розглядається лише факт того, чи є бекап відносно базової структури, яка відповідає за повернення коштів.



І саме в такі постановці задачі депо краще, ніж овдп.

Логіка полягає в тому, що у депозитів є "бекап" рівнем вище, при відмові базової структури (банку), яка його утримує. А з овдп "бекапу" рівнем вище від базової структури (держави в особі емітента паперу - мінфіну) не існує. Якщо з банком щось не ок, то є інстанція, яка підсобить. А з овдп такої інстанції не існує.



Тобто, цей підхід - не в пошуку максимально безризикової інвестиції - такої й не буває - а такої, яка буде захищена у випадку проблем з базовою структурою.

Для депо база - банк. Ліквід банку - бекап від фгвфо.

Для овдп база - держава. Ліквід держави - а бекапу не існує.

Саме факт наявності бекапу грає вирішальну роль в такому розгляді даної задачи.



Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.



Але й в овдп є плюси - це що їх можна переводити між депозітаріями, і після погашення чи продажу виводити в разні банки, щоб подробити суму. Це, звісно, плюс.



Вибір залежить від задачі, суми, термінів. Тут просто наведено просто інший погляд на критерії при виборі інвестиційного активу.



Ну і розподіл по рівням бекапів.



won написав: Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.



Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування.

А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.



Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.





(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає won Повідомлень: 251 З нами з: 15.05.24 Подякував: 332 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 18:21 Re: Ринок ОВДП won написав: У випадку з депо не важно, що буде з державою

Сказали же уже: во всяком случае в этой стране ещё как важно. Думать, что при звездеце с государством банки отдадут депозиты, тем более в валюте, может только вчера родившийся. Вот у меня в 2014 году был в Привате "мультивалютный" депозит. Где, типа, в любой день можно сумму сконвертировать в другую валюту по курсу текущего дня и дальше депозит начинает быть в этой валюте. Что произошло, когда начался кипиш с курсом и стало интересно вот так гривневый проконвертировать в долларовый? Правильно, Приват развёл руками и сказал, что ему НБУ запретил. А ситуация в которой Минфин откажется платить по ОВГЗ скорее всего будет гораздо хуже. Поэтому единственный эффект от вот этих двух прокладок перед государством в случае депо - это удлинение срока выплат в случае банкротства этих прокладок.



won написав: Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу. Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.

Насколько я знаю, если купил ОВГЗ, Приват пока не запрещает оставшиеся копейки положить на депо. moveton

