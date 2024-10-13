RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1126112711281129
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 17:49

  WallNutPen написав:
  won написав:Відбувається підміна понять.
хочется спросить - а как вы считаете - если возникнет ситуевина когда как вы пишете "з державою щось не так" - то какова вероятность того что в это же время с банками будет все в порядке. А если с банками будет не все в порядке одновременно с державою - то какова вероятность того что по таким банкам ФГВФЛ будет что либо выплачивать.

У випадку з депо не важно, що буде з державою. Це ж аж на два рівні вище від банку. А розглядається лише факт того, чи є бекап відносно базової структури, яка відповідає за повернення коштів.

І саме в такі постановці задачі депо краще, ніж овдп.
Логіка полягає в тому, що у депозитів є "бекап" рівнем вище, при відмові базової структури (банку), яка його утримує. А з овдп "бекапу" рівнем вище від базової структури (держави в особі емітента паперу - мінфіну) не існує. Якщо з банком щось не ок, то є інстанція, яка підсобить. А з овдп такої інстанції не існує.

Тобто, цей підхід - не в пошуку максимально безризикової інвестиції - такої й не буває - а такої, яка буде захищена у випадку проблем з базовою структурою.
Для депо база - банк. Ліквід банку - бекап від фгвфо.
Для овдп база - держава. Ліквід держави - а бекапу не існує.
Саме факт наявності бекапу грає вирішальну роль в такому розгляді даної задачи.

Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.

Але й в овдп є плюси - це що їх можна переводити між депозітаріями, і після погашення чи продажу виводити в разні банки, щоб подробити суму. Це, звісно, плюс.

Вибір залежить від задачі, суми, термінів. Тут просто наведено просто інший погляд на критерії при виборі інвестиційного активу.

Ну і розподіл по рівням бекапів.

  won написав:Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.

Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування.
А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.

Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.


(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає
won
 
Повідомлень: 251
З нами з: 15.05.24
Подякував: 332 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 18:21

Re: Ринок ОВДП

  won написав:У випадку з депо не важно, що буде з державою

Сказали же уже: во всяком случае в этой стране ещё как важно. Думать, что при звездеце с государством банки отдадут депозиты, тем более в валюте, может только вчера родившийся. Вот у меня в 2014 году был в Привате "мультивалютный" депозит. Где, типа, в любой день можно сумму сконвертировать в другую валюту по курсу текущего дня и дальше депозит начинает быть в этой валюте. Что произошло, когда начался кипиш с курсом и стало интересно вот так гривневый проконвертировать в долларовый? Правильно, Приват развёл руками и сказал, что ему НБУ запретил. А ситуация в которой Минфин откажется платить по ОВГЗ скорее всего будет гораздо хуже. Поэтому единственный эффект от вот этих двух прокладок перед государством в случае депо - это удлинение срока выплат в случае банкротства этих прокладок.

  won написав:Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.

Насколько я знаю, если купил ОВГЗ, Приват пока не запрещает оставшиеся копейки положить на депо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6921
З нами з: 23.03.18
Подякував: 128 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
  #<1 ... 1126112711281129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11282)
18.04.2026 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.