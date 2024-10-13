la9 написав:А скільки, зазвичай, часу сума, при достроковому продажу в ICU, відображається як заблокована?
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 12:36] Якось сьогодні ІКУ гальмує з обробкою купівлі/продажу. Вже по 2 години угоди висять в обробці. Ооо. Сапорт повідомив, що запити оброблюються протягом дня, а до 16:30 треба оформити вивід коштів. ....... все хорошо, прекрасная маркіза (с) 👒
Володимир, [04/17/2026 15:10] Я вже призвичаївся подавати заявки на продаж ввечері, за день
Це зручно
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 15:22] І тоді коли на вивід кошти можна ставити?
Володимир, [04/17/2026 15:22] Зранку, десь з 11 години, точно не знаю 🤷♂️
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 15:26] Ну от сьогодні я продав о 10.30, а зміг виставити на вивід після 14.00
Володимир, [04/17/2026 15:55] Та я вчора так само, в той самий час робив продаж що й ви, і також після обіду зміг вивести.
Тому стараюсь подавати заявку ввечері, напередодні вивидення
moveton так вот я именно про это и говорю, что если бы еще под 16% зайти на краткосрочные, ну риск вроде как и оправдан... А вот под 14.5%, да еще и с такой картиной которая несется, ну как бы есть уже повод задуматься а надо ли? Но самое смешное, что ОВДП сегодня пользуется огромным спросом... И тогда вопрос: может я чего-то не знаю?
antiexpert написав:так вот я именно про это и говорю, что если бы еще под 16% зайти на краткосрочные, ну риск вроде как и оправдан... А вот под 14.5%, да еще и с такой картиной которая несется, ну как бы есть уже повод задуматься а надо ли? Но самое смешное, что ОВДП сегодня пользуется огромным спросом... И тогда вопрос: может я чего-то не знаю?
Да нет, все, кроме, может быть, главы НБУ, знают одинаково. И ответ на исходный вопрос уже дан: "ОВДП сегодня пользуется огромным спросом". Значит миллион мух думает, что смысл таки есть. Даже под 14.5%. Ну а если хотелось не соцопрос провести, а для себя решить есть ли смысл - так это никого спрашивать не надо. Кажется, что нет - значит не надо покупать. Всё обналичить в чемодан гривневой бумаги и зарыть под грушей - это тоже вариант. Может окажется и лучше, чем ОВГЗ покупать. В октябре узнаем.
antiexpert написав:moveton Давайте поговорим языком цифр. Давайте для примера возьемем 10 облигаций. Конкретно: Вы купили 16.10.2026 ОВДП Бахмут по цене 1002 грн (это 10020 грн по курсу привата на тот день 41,84 = 239,48 долл). Вы получили купон в размере 81,75 грн 15 апреля 2026 года = 817,50 грн. И так у Вас теперь есть 10817,50 коп. на 16.04.26 курс привата был 43,86. 10817,50 это 246,63 долл. Прошло пол года. У вас была на тот момент ставка 16% годовых и за пол года вы получили 8% прироста в гривне. В долларе вы получили 7,15$ - это 3% за пол года. Вроде выгодно, но награни фола, потому как гривна динамично девальвируется. Если считать по простому, то точка безубыточности на 14.10.2026 это курс 48,53 (41,84 + 16% годовых). Теперь два вопроса: 1) учитывая мягко говоря катастрофическую ситуацию с приходом валюты в страну, есть ли сейчас хоть малейшее понимание того, каким будет курс в середине октября? 2)а назовите мне сейчас в какие овдп ДО ОДНОГО ГОДА можно зайти под 16%?
Наче б після падіння Орбана валюта в Україну повинна зайти
VASH написав:Ну регулярна активна позиція ІНЖУРУ щодо розширення можливостей залучення коштів зрозуміла, а от зиск VST bank не зовсім. Очікую труднощі з його боку при наданні кредитного ліміту.
Пока именно у банка никаких трудностей не отмечено. Отправил ему заявку - через буквально полминуты получил отказ и пожелание приходить через месяц. Чётко и быстро работающая система. Да и что в ней должно было измениться? Судя по тарифам, за 6211 именно Восток, в отличие от БВР, комис не брал. Добавилась только рекламная акция для СЭП на Инжур. Причём уже заявлено, что с июля возврат к стандартным тарифам СЭП на юрика в Востоке:
2.6.11. Платежі на користь ТОВ "Інжур Кепітал", у т.ч. миттєві перекази на IBAN з використанням QR-коду
власні кошти - не тарифікується; кредитні кошти - не тарифікується до 31.07.2026 (включно); з 01.08.2026 власні кошти - 0,1% + 5 грн., макс. 300 грн.; кредитні кошти- 4% + 5 грн.