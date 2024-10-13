antiexpert написав:

Давайте поговорим языком цифр. Давайте для примера возьемем 10 облигаций.Конкретно: Вы купили 16.10.2026 ОВДП Бахмут по цене 1002 грн (это 10020 грн по курсу привата на тот день 41,84 = 239,48 долл).Вы получили купон в размере 81,75 грн 15 апреля 2026 года = 817,50 грн.И так у Вас теперь есть 10817,50 коп.на 16.04.26 курс привата был 43,86.10817,50 это 246,63 долл.Прошло пол года. У вас была на тот момент ставка 16% годовых и за пол года вы получили 8% прироста в гривне. В долларе вы получили 7,15$ - это 3% за пол года.Вроде выгодно, но награни фола, потому как гривна динамично девальвируется.Если считать по простому, то точка безубыточности на 14.10.2026 это курс 48,53(41,84 + 16% годовых).Теперь два вопроса:1) учитывая мягко говоря катастрофическую ситуацию с приходом валюты в страну, есть ли сейчас хоть малейшее понимание того, каким будет курс в середине октября?2)а назовите мне сейчас в какие овдпможно зайти под 16%?