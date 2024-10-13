moveton написав: регистрация, что официально было заработано N денег и поэтому можно их хоть все внести на брокерский счёт. И этот лимит теперь навечно. Через три года не скажут - давай справки ещё раз. Можно больше не работать. Обидно только, что если ты через три года принесёшь справки, что ещё M денег за них заработал, то на N+M лимит не поставят.

Якщо перше виділене твердження виконується (а хотілось би, щоб ліміт був таки назавжди, а не згорав, як карета опівночі, через пару років), то друге теж повинно виконуватись, хіба ні?

Нехай N = 1 млн за 23-25 роки. Цей ліміт навічно.

Тепер M = 2 млн за 26-28 роки.

То по ідеї, до "вічного" ліміту в 1 млн повинні доплюсувати 2 млн, щоб разом стало 3 млн? Адже як тоді в 29 році вкласти 3 млн (з них 1 млн - з проданих овдп, куплених у 26 році, і 2 млн - зароблені за цей період)? Бо якщо дасть лише 2 млн вкласти, то куди подіти той 1 млн?



Якщо ж вони автоматом збільшать ліміт після погашення паперів, то по факту ліміт таки стане N+M в 2029 (за умовами даної задачі).



VASH написав: SIM SIM

Чи правильно розумію, як рахуєте: (купон*к-сть виплат - фактична ціна купівлі) / к-сть місяців до погашення * 12?

"Навечно" - это было в контексте вопроса не захотят ли вдруг потом ещё раз справки о очередных последних годах. Не захотят. Поставили тебе лимит - можешь с ним жить дальше постоянно. В отличие от банков, которые любят лимит, например, на переводы скидывать через годик в умолчательный и неси опять справку за последний год. Брокер даже будет этот лимит потихонечку увеличивать на размер полученных купонов и инвестприбыли. Но если хочешь лимит побольше, то его установка будет с чистого листа: доходы обязаны будут быть уже за три последних года на момент новой заявки. Вот так тот миллион и исчезает, а не плюсуется. В частных случаях его может и получится превратить в дополнительную принимаемую справку. Например, у ICU в вариантах справок есть: "Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років." Но это не у всех и я такое не пробовал.

Чи правильно розумію, як рахуєте: (купон*к-сть виплат - фактична ціна купівлі) / к-сть місяців до погашення * 12?[/quote]



У цій гілці є загально прийнята методика розрахунку SIM та YTM, але зручніше користуватися https://ukraine.im/ovdp/

Я теж думав, що виписка закриє усі питання, але на практиці вона не витримує жодної критики. У той час, коли інші брокери формують такі довідки автоматично та з накладанням КЕП, у Інжур її можна отримати лише через звернення до підтримки (у кабінеті виписка лише для REIT). У відповідь приходить скан факсу (чи чогось подібного за якістю) без жодних елементів захисту (хоча вони обов'язково мають бути згідно договору). Факсиміле елементом захисту не вважаю, бо його використання, щоб воно мало якусь вагу, має бути прописано у договорі, чого там немає. Фактично, єдиний документ, який вони повноцінно завіряють - це анкета, а для всього решти "функціонал у розробці". От як тут зрозуміти, кухня чи просто роздовбаї?

Які маєте думки з приводу того, як краще робити: напряму з брокера переказувати на свої рахунки в інших банках, чи спочатку з брокера - на власний рахунок в авангард, а вже з нього - на власні в інших банках? Який варіант має меншу імовірність збудити фінмон банків-отримувачів?





moveton написав: Есть СЭП с брокерского счёта произвольной суммы на личный банковский счёт. Тут уже не важно откуда на нём взялись деньги и банк видит только плательщика (ICU), сумму и назначение платежа "Перерах.доходу,що не оподатковується,від опер з ФІ згРозп№РГКФ-...від...р.таГД №БО-...від...р, без ПДВ" (опускаю кучку буквоцифирок, которые у каждого будут свои).



Найкращі звіти для фізособи для подання декларації формує іку, згідно відгуків в інеті. Чи так це?



Іншими словами, продавати краще, коли ціна бід (зворотнього викупу) стає більшою за "ідеальну врівноважену" ціну, а купувати - коли ціна аск близька до ідеальної, правильно розумію вас?







Ну і ще це питання залишається актуальним:

won написав: 1finanсier написав: Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені? Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені?

А якщо реєструватись не через додаток, а через сайт банку? Для додатку не має можливості (надаю перевагу веб-банкінгу, без мобайлу).



Ще питання: в банку представлено два тарифи - стандарт і мобільний. Різниця між ними, що по мобільному вихідні сеп без комісії; то якщо реєструватись через сайт, по якому тарифу зареєструє?

Так, перерахував вручну - моя гіпотеза правильна, ви так і рахуєте. Згоден з таким підходом.



Це сумна тенденція. Чому вважається, що зберігати кошти можуть тільки терористи або наркомани, а звичайні люди мають все проїсти?.. Риторичне питання.

Смотря причислять ли к банкам-получателям и Авангард. Разница-то простая: или в четырёх банках пояснять только про 100к, или одному Авангарду сразу про 400к (что уже финмон углублённый), а также зачем ты перечисляешь на него, чтобы потом передать дальше себе же, после чего может быть финальные получатели действительно будут иметь меньше вопросов потому, что увидят уже перевод "от себя". А может и не меньше. Тут каждый сам себе думает. Отмечу только, что народ специально еПидтримки веерами заводил, чтобы полную сумму никакому одному банку не светить.



Какой именно декларации? Для декларации доходов физика для налоговой отчёт ICU не нужен. ICU все свои числа отлично передаёт в налоговую сам. Бросто берёшь справку о доходах из той же налоговой и из неё числа слегка складываешь и переписываешь в декларацию. Для НАЗК - не знаю. Может и нужен и в ICU лучший. Не дорос я ещё такую подавать.

А як же завірення на сторінці https://icu.ua/investments про те, що

СИНЕРГІЯ ICU TRADE та ICU BANK дозволяє клієнту:



отримати швидке зарахування коштів на рахунок у ICU Bank з інших банків, оскільки операції відбуваються між рахунками однієї особи;

швидко і зручно поповнювати брокерський рахунок в ICU Trade з рахунку в ICU Bank;



стикнутись з мінімумом бюрократії та запитів при купівлі цінних паперів та виведенні коштів на рахунок в ICU Bank;



проходження усіх необхідних операцій швидко, ефективно та без затримок

Виходить, це все лише маркетингові уловки, без реального спокою при переказах з іку-брокера в іку-банк (авангард)?





Саме така мотивація. Не завжди це допоможе, бо приват он, укрсиб, хто там ще, аваль, пумб моніторять і перекази на власні рахунки. Але в цілому ідея полягає саме в цьому - щоб зменшити питання в кінцевих банках. А в іку (авангард) же вже надані документи раніше, перед поповненням банку і брокера, то чому в нього (в авангарду) виникнуть питання від переказу після погашення?

Тобто як краще: з брокера розкидати на десяток своїх рахунків, чи спочатку з брокера на авангард (не обов'язково з брокера іку - це може бути будь-який брокер), а вже з авангарду - на інші?







Якщо купувати активи, дохід по яким оподатковується, то звітність брокера, яку він надає по оподаткуванню таких активів.

Ну как уловка. Переводы идут внутри банка, поэтому чисто технически оно быстрее. Хотя при нынешней скорости СЭП разница уже и не велика. Но заезд больших сумм финмон банка обязан отработать. Всё таки это формально перечисление от организации физику, а не между счетами того же физика. Но я не могу сказать.



Замечу, что, как минимум по финмону не стоит объединять ICU и Авангард. Справки о доходах в них подаются в каждый отдельно. Вероятно, раз она уже подана, то Авангард её ещё раз не попросит. Но всё равно когда-то надо. Поэтому я не вижу принципиальной разницы между этими вариантами. Просто Авангарду нужно будет дать справок на 400к и заранее, а банкам, куда оно пойдёт мелкими суммами, можно ограничиться справкой на меньшую, потом, а может и совсем не попросят (если не выходить за 400к в месяц/квартал/год, как там у какого банка заведено). Каждый сам решает что ему лучше. Я во все банки, где у меня относительно крупные суммы бегают, справки раньше показывал. Честно говоря, уже давненько финмон не приставал. Может привык везде.



Ччего?! Отчётность брокера - это точно не декларация. Она так и называется: "брокерский отчёт". Ещё у ICU можно получить всякие справки и выписки, но деклараций он не предоставляет.

