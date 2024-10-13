Мінфін вперто не рухає дохідність по € ОВДП вже понад два роки тримаючи на рівні 3,25% і зовсім не зважаючи на попит на ці ц/п. Однак дохідність по $ ОВДП послідовно спускає нижче та нижче до 3,47% на попередніх торгах.
Цікаво, чи це такий задум зрівняти в дохідності €=$ та зробити їх рівнопривабливими чи рівнозначно не дуже непривабливими чи заохотити перетікання з $ у €...? Думаю на наступних двох сесіях ми це побачимо.
Також незрозумілі ці ігри з огляду на попередні плани Мінфіну вилучити ці $ та € інструменти з ринку. Дивлячись на цифри, не схоже.
klug написав:Щодо ОВДП в Інжур, то досі (хоча вже немало туди заніс) не покидає підсвідоме відчуття, що це кухня, як на початку 2010-х
Якщо є виписка, де вказано, що в депозитарії є овдп саме на ваше ім'я, то не кухня.
Я теж думав, що виписка закриє усі питання, але на практиці вона не витримує жодної критики. У той час, коли інші брокери формують такі довідки автоматично та з накладанням КЕП, у Інжур її можна отримати лише через звернення до підтримки (у кабінеті виписка лише для REIT). У відповідь приходить скан факсу (чи чогось подібного за якістю) без жодних елементів захисту (хоча вони обов'язково мають бути згідно договору). Факсиміле елементом захисту не вважаю, бо його використання, щоб воно мало якусь вагу, має бути прописано у договорі, чого там немає. Фактично, єдиний документ, який вони повноцінно завіряють - це анкета, а для всього решти "функціонал у розробці". От як тут зрозуміти, кухня чи просто роздовбаї?
а где вообще есть инфа про эти вложения кроме их серваков? а то потом "спотворення інформації" в БД и ищи свищи.
По ОВГЗ обязаны зеркалировать в депозитарий НБУ в реальном времени. Поэтому и работают только в его рабочие часы. По REIT сказать сложно. В НДУ числятся пара Инжуров, но там на 100% владеет один Журжий и других участников нет. Надеюсь, что тоже есть какой-то эскроу, но навскидку не нашёл такого. Осторожный оптимизм внушает, что не доводилось слышать, чтобы такая информация терялась. Компания обанкротилась и ничего вкладчикам не отдала - сплошь и рядом. Но вся информация о вкладчиках при этом сохранена и их при процедуре банкротства всегда заносят в очередь кредиторов.