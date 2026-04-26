Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2026 07:00
shapo написав: akurt написав:
Повторю та додам:
Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;
Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?
Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі?
Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили.
Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытство
Я гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте.
Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили.
Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь.
Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильно
По замечанию по видео есть ещё пару :
1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте.
2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США.
Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США.
В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.
А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.
Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом.
В Австралии даже на базаре рассчитываются картой
Да даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки.
И ещё
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
Наверное,в США совсем по-другому
1. Мои соболезнования.
2. Атланта - город в штате Джорджия.
3. Кэщ в США - это личные деньги, не кредитные. К примеру, если я говорю, что готов купить дом за кэш, это не значит, что я принесу на сделку несколько чемоданов с купюрами, а значит, что я покупаю дом без привлечения кредитных денег.
4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог.
- Повідомлень: 18433
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8888 раз.
- Подякували: 5638 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 07:07
Vadim_ написав: LEXX написав:
К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.
Бинго!
Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.
В США невыгодно владеть своей недвигой.
В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.
А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.
В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.
Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.
Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.
Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.
Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.
И владение домом становится все дороже и дороже.
Теперь для сравнения.
Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.
Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.
Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.
Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.
Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.
Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".
И синдром гнездования уходит в прошлое.
Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.
В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.
И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.
Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.
Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.
Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.
ТО же самое касается машин.
В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.
Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.
Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.
Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.
И даже в разных районах одного городишка...
Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон
А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...
А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?
Есть такое словосочетание "Американская мечта".
Не знаю кому пришло в голову частью шаблона сделать владение дендрофекальным сараем.
Справедливости ради, этот анахронизм очень медленно, но все-же отходит в прошлое. Более молодые американцы начинают понимать, что жизнь несколько может быть по-другому устроена, чем когда смыслом всей твоей жизни является переплатить в 3-4 раза за дендрофекальный сарай, который в конце концов сожрут термиты.
Люди умнеют, не все позволяют банкам забирать время своей жизни.
Кроме того, более молодые люди не хотят "ходить на работу, чтобы получать зарплату" всю свою жизнь, а для того, чтобы этого достичь, надо чтобы что-то приносило деньги. А в США деньги отлично делают деньги.
- Повідомлень: 18433
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8888 раз.
- Подякували: 5638 раз.
