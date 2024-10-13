Navegantes написав:Богодухов чудово осідлав тему з облігаціями. Просто за декілька місяців до погашення проводяться збори власників і голосується питання "продовження строків обігу і погашення облігацій на 5 років". На перші збори кворум 75 %, а на наступні (якщо перші збори визнані такими, що не відбулися, що досить часто буває) вже вистачає і 25 %. І замість отримання коштів у травні 2026 (Азурро Фінанс, серія А) ти їх отримаєш в кращому випадку через рік (коли буде оферта). На 05/05/26 заплановані збори Кардсервіс серія С, погашення яких має відбутись 18/06/26. А там і Фастфінанс серія В (погашення 24/9/26) прокатять таким же чином. Купони платять справно, а от з погашенням є питання
Может оно после ОВГЗ и не привычно, но не сказал бы, что там плохо с получением денег. При ежегодных офертах пока тоже выкупают исправно. Также можно продать в Универе в более-менее любой момент. А что сроки погашения продлевают, это скорее удобно - не нужно бегать искать куда вложить дальше. Да, они облегчают себе жизнь тем, что не гасят и не делают новых выпусков, чтобы те же деньги набрать опять, но мне кажется, что и держателям облигаций тоже.
Кстати, минфин в таком плане тоже "чудесно оседлал тему ОВГЗ": раз и на днях уже и два. Причём собраниями себя не утруждает и оферт по выкупу не предоставляет.
Ціна викупу в Універі є неадекватною. Відразу після сплати купону вона падає до 980 грн. Викуповують за офертою може й справно, але треба рік чекати. Я хотів би отримати погашення як це передбачено проспектом емісії і потім самостійно вирішувати куди інвестувати. Нові випуски роблять, щоб в тому числі платити купони. Порівняння з Мінфіном є не зовсім коректним, мені ще жодного разу за 9 років інвестування в ОВДП не навʼязали обмін.
Navegantes написав:Ціна викупу в Універі є неадекватною. Відразу після сплати купону вона падає до 980 грн.
Бачили б ви ціни викупу по овдп одразу після сплати купону, особливо на 27-29 роки погашення... То тут дохід вийде більший, навіть після податків. І дійсно, перевкладати кошти не треба по завершенню папери, бо папера продовжує діяти.
Хтось цікавився реферальним посиланням на Інжур. Наводжу його нижче. Спробуйте. Там теж є інструмент, схожий на «Гнучкий фікс» від ІКУ щодо ОВДП https://www.inzhur.reit/signin?refId=jm ... f1-bX9L_1s Inzhur — інвестиції, що зближують (і примножують статки) Скористайся реферальною програмою Inzhur. Переходь за моїм посиланням та отримай 20 подарункових сертифікатів на суму 200+ грн протягом наступного робочого дня.
Спред по паперам з погашенням у 2027-2029 коливається від 0.75 до 2 п.п. Там все прогнозовано, є багато брокерів і я вибираю той, який мені більше довподоби. У облігацій групи Аксесс Фінанс вторинний ринок майже відсутній, Універ ставить BID так, щоб у інвестора не виникало бажань достроково продавати. Наприклад, по облігаціям Азурро Фінанс серія А погашення мало б бути з 20/05/26 по 20/06/26; з 09/03 по 19/03 Універ ставив BID 35.66-37.20%. Тобто будь-який достроковий продаж абсолютно невигідний інвестору. Я хочу сам вирішувати перевкладати кошти чи ні. Якщо мені цікаві папери до 2030 - я інвестую; якщо ж я інвестував у папери з погашенням у 2026, то мені потрібно погашення у 2026, а не продовження ще на 5 років, хоча б і з річною офертою.
Згадана група компаній немає жодного стосунку до пропонованої вами гілки. Згоден, гілка ОВДП також до корпоративних облігацій не в'яжеться. Moveton згадав їх у своєму дописі, я прокоментував. Всі висловились, всім спасибі)