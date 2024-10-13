"Чудова" назва, маркетологи там не дарма отримують свої бонуси.
Крутіше було б тільки "...на Дні Стакану котирувань “Кабінету Інвестора”...".
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 кві, 2026 11:52
Додано: Чет 30 кві, 2026 12:50
Не знаю як в інжура з інвестиціями все відпрацьовано але ще на стадії реєстрації у них все криво працює. вже двічі повертали доки і кожен раз з новими вимогами.
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:04
У них "стакан" трохи приліг на бік, а мав би стояти, як і належить біржовому стакану) Але то дрібниці)
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:32
Это не у их маркетологов. Это у
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:59
Нет никакой жадности. Просто система у них старенькая и поэтому не особо торопливая. Обычно именно в день выплаты приходит. В этот раз чуть протормозили (не успели до полуночи), но смотрю, что утром было уже. Норм. Про трое суток на процессинг выплаты договор же все при онбординге без вопросов подписывали. Укладываются с запасом. Какие теперь претензии?
Додано: Чет 30 кві, 2026 14:25
Маю припущення, що сландо висловив скепсис не до самого терміну "стакан", а до того факту, що цей термін вжитий у ситуації, де реального стакану і близько немає. Не клієнти ж виставляють лімітні ордери на купівлю і продаж овдп (такого функціоналу й немає в існуючих укр. "брокерів"), і де потім хтось по ринку купує чи продає - а сам брокер все викуповує і потім продає, тобто і є маркетмейкером на своєму майданчику. В такому випадку говорити про якийсь стакан недоцільно. Тобто, такий термін вжитий у рекламі "для красного слівця". Стакану не існує. Як і фондового ринку в Україні, до слова (на жаль).
Додано: Чет 30 кві, 2026 14:42
В смысле не клиенты? А кто ж тогда при торговле у BTC лимитные ордеры выставляет? Сам BTC утверждает, что это именно биржа: выставляешь по собственной цене, потом в стакане из этих предложений другие клиенты покупают. BTC при этом даёт только биржевой механизм и берёт за это 0.1% с каждой сделки. Гипотетически, может по каким-то бумагам тоже к этому механизму подключаться, как продавец и покупатель, но это скорее исключение.
Может, конечно, и обманывает и всегда сам покупает и продаёт, но зачем ему? И так вон в этой теме уже ныли, что не интересно потому, что сам BTC ликвижности не обеспечивает и поэтому никаких гарантий когда сможешь купить или продать.
Зараз переглядають цей форум: slando1972 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|