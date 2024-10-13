Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 15:45

Re: Ринок ОВДП

  klug написав:А за цей "Копійчаний спред" він теж бере 0,1%?


Так
Navegantes
 
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:05

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Просто система у них старенькая и поэтому не особо торопливая.

Вони ж так широко рекламували епічне оновлення системи 2.0 менше місяця тому, де ж воно це покращення поділось? Так зранку вже було, але повинно було бути 29, а не 30. Чому інші такого собі не дозволяють? Навіть величезні як Приват або маленьки як Інжур?

А взагалі я так не вважаю, бо не треба чиюсь банальну жадібність виправдовувати "старенькою" системою. І це на фірмі, яка оперує мільярдами? Найбідніші в світі, не можуть собі відповідний програмний комплекс забезпечити?

Бо насправді немає ніякої складності розкидати суму купону, отриману від Мінфіну, власникам облігацій пропорційно цілочисельній кількості їх паперів навіть на протязі кількох годин - вони ж тотожні до копійки, просто загальну роздрібнити. Весь облік ведеться всередині, жодної інформації запитувати та чекати на відповідь не треба, виплата також внутрішньої проводкою всередині системи на брокерський рахунок. Справа години-двох навіть для студента-програміста початківця, а коли система вже налаштована (а за 5+ років роботи вони ж це вже встигли зробили?) - то кількох хвилин.

Але все стає на свої місця якщо знати кухню банківських нарахувань відсотків по середньоденним залишкам на рахунках.

Звичайно - формально вони нічого з підписаного не порушують, але репутація і враження від фірми і співпраці з ними формуються роками, а втрачаються за один день.

Да і фейс власників, так би мовити, сильно заплямований історією з депсертифікатами - ідеальна історія про надмірну жадібність, яка і привела ІКУ до втрати "Авангарду".

Можуть і брокера втратити з таким підходом до клієнтських грошей. Особисто я частину вже диверсифікував з них. Далі подивимось.
Востаннє редагувалось slando1972 в Чет 30 кві, 2026 16:27, всього редагувалось 1 раз.
slando1972
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:24

  slando1972 написав:
  moveton написав:Просто система у них старенькая и поэтому не особо торопливая.

Вони ж так широко рекламували епічне оновлення системи 2.0 менше місяця тому, де ж воно це покращення поділось?

Оно есть :) Заявки на всякое теперь можно подавать 24/7. И, что реально удобно, два кабинета слили в один и аутентификация в нём теперь без глючных SMS. А в глубинах так всё и осталось.

  slando1972 написав:А взагалі я так не вважаю, бо не треба чиюсь банальну жадібність виправдовувати "старенькою" системою. І це на фірмі, яка оперує мільярдами? Найбідніші в світі, не можуть собі програмний комплекс забезпечити?

Бо насправді немає ніякої складності суму розкидати купону, отриману від Мінфіну, власникам облігацій пропорційно цілочисельній кількості їх паперів навіть на протязі кількох годин. Весь облік ведеться всередині, жодної інформації запитувати та чекати на відповідь не треба, виплата також внутрішньої проводкою всередині системи на брокерський рахунок. Справа години-двох навіть для студента-програміста початківця.

Але все стає на свої місця якщо знати кухню банківських нарахувань відсотків по середньоденним залишкам на рахунках.

Ну вот так. Уже много лет улучшают, но пока не могут. Видимо, студентов дефицит. При этом на еПидтимку/ДияКартку выплаты от них приходят часов в 17 того же дня, т.е. со всеми СЭП быстрее, чем на собственный брокерский счёт. Увы, я не настолько знаю "кухню банківських нарахувань відсотків по середньоденним залишкам на рахунках", чтобы пояснить почему так.

  slando1972 написав:Звичайно - формально вони нічого з підписаного не порушують, але репутація і враження від фірми і співпраці з ними формуються роками, а втрачаються за один день.

Тогда всё нормально. Они как раз годами и даже десятилетиями уже так работают. Ускорятся - репутацию в один день потеряют. А ведь это не нужно? :mrgreen:
moveton
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:29

  Boundless написав:Вперше купив 30 облігацій в дії з часу введення комісії. Хотів купити Новий світ але там тільки бтс і угб, скадовськ і білогірськ у ІКУ немає в достатній кількості (30шт). Я так розумію, що ІКУ вже забиває болт на ту дію

ICU качає свій хітовий продукт. Здається у жоден брокер не ставить за мету забезпечити наявність усіх випусків в товарних об'ємах у будь-який момент часу.

  Navegantes написав:
  klug написав:А за цей "Копійчаний спред" він теж бере 0,1%?


Так

Що одразу вбиває усі можливі конкуренті переваги такої пропозиції.
klug
 
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:53

  slando1972 написав:Чому інші такого собі не дозволяють? Навіть величезні як Приват або маленьки як Інжур?

Прихват теж не супер оперативно зараховує, не вночі, але під вечір, коли реінвестувати цим же днем вже не вийде. Інжур, я̶к̶ ̶і̶ ̶н̶а̶л̶е̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶к̶у̶х̶н̶і̶, схоже, що м̶а̶л̶ю̶є̶ ̶ц̶и̶ф̶р̶и̶ виплачує авансом. Бачив у чаті запитання про це, але відповіді на нього не було. Вони зараз у стадії максимально агресивного маркетингу, тому там усілякі дива трапляються, а мастодонти уже на етапі отримання надою від загнаних мамонтів. Порівнювати перших і других не зовсім правильно.
