Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 30 кві, 2026 14:59
Еміграція, заробітчанство
News from Spain
Завершив свій візит до нашої діаспори в Іспанію.
Ми відвідали північ Іспанії: Navarra.
Я реально вражений: Іспанія значно багатша за Францію.
Вибір наших українців для проживання підтримав.
Такі класні доглянуті будинки - просто супер!
Все дешевше, ніж у Франції.
Сьогодні проїхав за кермом близько 5-ти годин, повертаючись з Іспаніі і я реально здивований, що дві країни, яких відділяє одну від одної тільки вузенька гірська річка, так сильно відрізняються в усіх аспектах життя, в хазяйстві, в дорогах, в цінах, що важко повірити.
Це при тому, що до цього я відвідував і Барселону, і Валенсію, і Мадрид.
Наші люди мудро вирішили для себе купити будинок саме в Navarra.
Місто Pamplona, яке мене вразило більше, ніж Мадрид або Париж.
Тулуза - просто дитяча забавка.
Всім рекомендую відвідати.
Зараз треба систематизувати знання. Пізніше напишу.
Я тепер остаточно зрозумів, чого син приятелів - ІТ-ник - оформив канадську візу за програмою CUAET, по дорозі в Канаду зупинився в Іспанії, та вже 5 років як в Іспанії - і залишився.
Колишній український стандартний ІТ-ний ФОП…
akurt
- Повідомлень: 12051
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4301 раз.
- Подякували: 1558 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 15:24
akurt
Чому він не схотів на Філіппіни?
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18821
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 17:25
Для бігунців і ухилянтів.
Поступово ситуація дійде до конфіскації їх майна на користь тих, хто воює.
"Людям, які не пішли служити в армію, не варто голосувати протягом наступних 10 років у цій країні. Він, можливо, і є громадянином України, але йому не слід голосувати. Якщо йому ця країна не цікава і він готовий її покинути, чому треба враховувати його голос? — заступник командувача ПС Павло Єлізаров."
Frant
- Повідомлень: 23367
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1825 раз.
- Подякували: 2603 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 17:45
Это он так плохо о всех забронированных и непридатных "вгодованих кабанях" высказывается?
В большинстве своём которые ходят по форме и получают её бесплатно вместе с табельным оружием?
Кстати, видели сегодняшнее видео из Одессы, как там пиксельномасочный хряк бьёт по коленям ребёнка, ногами, ну и лицу самособой, за то что подросток вступается за своего родственника, ну которого ясенперець эсэсовцы как собаку и с битьём в бусик с номерами "1488"?
барабашов
- Повідомлень: 5880
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 387 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 18:15
В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.
Також працює олайн.
З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.
Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
Хомякоид
- Повідомлень: 2905
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 511 раз.
