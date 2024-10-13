Додано: Чет 30 кві, 2026 16:05

moveton написав: Просто система у них старенькая и поэтому не особо торопливая.

Вони ж так широко рекламували епічне оновлення системи 2.0 менше місяця тому, де ж воно це покращення поділось? Так зранку вже було, але повинно було бути 29, а не 30. Чому інші такого собі не дозволяють? Навіть величезні як Приват або маленьки як Інжур?А взагалі я так не вважаю, бо не треба чиюсь банальну жадібність виправдовувати "старенькою" системою. І це на фірмі, яка оперує мільярдами? Найбідніші в світі, не можуть собі відповідний програмний комплекс забезпечити?Бо насправді немає ніякої складності розкидати суму купону, отриману від Мінфіну, власникам облігацій пропорційно цілочисельній кількості їх паперів навіть на протязі кількох годин - вони ж тотожні до копійки, просто загальну роздрібнити. Весь облік ведеться всередині, жодної інформації запитувати та чекати на відповідь не треба, виплата також внутрішньої проводкою всередині системи на брокерський рахунок. Справа години-двох навіть для студента-програміста початківця, а коли система вже налаштована (а за 5+ років роботи вони ж це вже встигли зробили?) - то кількох хвилин.Але все стає на свої місця якщо знати кухню банківських нарахувань відсотків по середньоденним залишкам на рахунках.Звичайно - формально вони нічого з підписаного не порушують, але репутація і враження від фірми і співпраці з ними формуються роками, а втрачаються за один день.Да і фейс власників, так би мовити, сильно заплямований історією з депсертифікатами - ідеальна історія про надмірну жадібність, яка і привела ІКУ до втрати "Авангарду".Можуть і брокера втратити з таким підходом до клієнтських грошей. Особисто я частину вже диверсифікував з них. Далі подивимось.