Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 тра, 2026 19:52
Всюдиносапхайчик написав:
3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.
Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.
І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.
Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....
Додано: Сер 06 тра, 2026 19:57
В сенсі 2.75
Додано: Сер 06 тра, 2026 20:01
ihorsic написав:
Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....
В Сенсе всё так же висят в продаже. Уже не первую неделю. Или нужно, чтобы по 3.25%? Такое даже в Привате сомнительно в обозримое время.
Додано: Сер 06 тра, 2026 20:36
moveton написав:
Не змушуйте Журжія приймати євро через Сільпо, Мак та Новус, щоб заманити ще кількох спраглих клієнтів.
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:18
Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.
"У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив’язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації", – сказав він.
Оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін – до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом.
Зараз, за ринкової ставки оренди у 20 000 грн за гектар на рік, загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 млрд грн щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи й залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати.
Як саме вони потім будуть використовуватися, Наталуха відмовився говорити.
"Поки що подробиці – не для преси", – сказав він.
Він наголосив, що для щонайвищої ефективності такого інструменту потрібно передати в прозору оренду максимально великий пул державної землі.
vadymbanker
Не дуже зрозумів, у Приваті є 2 € ц/п - 0,75% та 2,25%
Додано: Чет 07 тра, 2026 13:53
ihorsic написав:
Де ж тільки ці єврові взяти?
vadymbanker написав:
В сенсі 2.75
moveton написав:
В Сенсе всё так же висят в продаже. Уже не первую неделю.
Всюдиносапхайчик написав:
Не дуже зрозумів, у Приваті є 2 € ц/п - 0,75% та 2,25%
Додано: Нед 10 тра, 2026 06:13
Друзі, а таке питання. Може у когось вже є досвід, або просто думки з цього приводу : є різниця по швидкості обробки заявки на продаж ОВДП в ICU, якщо наприклад: а) продати сьогодні б) продати в понеділок о 7-8 годині ранку в) продати в понеділок о 10й годині ранку.
Просто гроші потрібні якнайшвидше, а значить, щоб скоріше відбувся продаж ОВДП в ICU але цікаво чи залежить це від часу продажу в неопераційні години. Чи хоч у неділю подаси заявку на продаж, хоч у понеділок о 10й ранку - все одно обробляться ці заявки в один і той же час - приблизно о 10-12 годині понеділка?
Додано: Нед 10 тра, 2026 06:35
1finanсier написав:
Чи хоч у неділю подаси заявку на продаж, хоч у понеділок о 10й ранку - все одно обробляться ці заявки в один і той же час - приблизно о 10-12 годині понеділка?
Не то, чтобы прям мой опыт именно таких действий, но замечено и обосновано почему, что общепринятая практика все операции с бумагами проводить в операционное время депозитария НБУ. Поэтому раньше утра понедельника ничего не произойдёт. Поэтому и обе цены вечером пятницы меняются на понедельничные. Можно смело тянуть до 9:59, если принципиально, чтобы от заявки до продажи прошло поменьше времени.
Додано: Нед 10 тра, 2026 17:58
ясно, дякую за відповідь. Значить десь близько 10ї і продам
